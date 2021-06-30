Ю. Воробьев: Будут выработаны конкретные решения по развитию кооперационных связей между регионами и предприятиями РФ и Беларуси

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось заседание Межпарламентской комиссии Совета Федерации и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по межрегиональному сотрудничеству.

В рамках VIII Форума регионов России и Беларуси прошло заседание Межпарламентской комиссии Совета Федерации и Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь по межрегиональному сотрудничеству.

Смотрите также

Мероприятие провели сопредседатели российской и белорусской части комиссии — заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области и заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Исаченко.

Открывая заседание, Юрий Воробьев напомнил, что предыдущий VII Форум принес вполне осязаемые результаты. В настоящее время около 80 субъектов РФ участвуют в межрегиональном сотрудничестве с Республикой Беларусь. «Активно развивают сотрудничество с белорусской стороной Республика Башкортостан, Самарская область, Ставропольский край, Курская область, Республика Коми, Республика Кабардино-Балкария и Ямало-Ненецкий автономный округ и другие».

Вице-спикер СФ привел примеры: на территории Республики Башкортостан действует 14 предприятий, созданных при участии капитала из Белоруссии. Сейчас обсуждается вопрос не только о расширении поставок в этот регион белорусской автомобильной, сельскохозяйственной и строительной техники, но и об организации её сборки.

«Успешно реализуются совместные проекты в образовательной и научной сферах. Например, Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина из Республики Коми подписал ряд документов о сотрудничестве с тремя образовательными организациями Гродненской области», — отметил Юрий Воробьев.

Активно развиваются торгово-экономические связи между двумя странами, продолжил сенатор. По итогам прошлого года взаимный товарооборот составил 29,5 млрд долларов США. В первом квартале текущего года по отношению к аналогичному периоду прошлого года он вырос на 21 проц.

«Белоруссия занимает четвёртое место среди торговых партнёров России, а среди стран СНГ – первое. Российские инвестиции в белорусскую экономику в прошлом году превысили 4 миллиарда долларов США. Крупнейшим совместным инвестиционным проектом является строительство двухблочной Белорусской АЭС», — сказал вице-спикер СФ.

По его словам, важнейшее направление интеграционного взаимодействия — реализация межгосударственных программ, которые финансируются, в том числе, из бюджета Союзного государства. За последние годы накоплен значительный положительный опыт в этой сфере. «Но есть и «узкие места». Прежде всего, это касается сроков и результативности исполнения межгосударственных программ», — добавил сенатор.

Заседание Межпарламентской комиссии СФ и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по межрегиональному сотрудничеству

1 из 21

Юрий Воробьев

2 из 21

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев

3 из 21

Заседание Межпарламентской комиссии СФ и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по межрегиональному сотрудничеству

4 из 21

Григорий Карасин

5 из 21

Сергей Митин

6 из 21

Андрей Шевченко

7 из 21

Сергей Мартынов

8 из 21

Вадим Деньгин

9 из 21

Владимир Лебедев

10 из 21

Владимир Городецкий

11 из 21

Григорий Рапота

12 из 21

Заседание Межпарламентской комиссии СФ и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по межрегиональному сотрудничеству

13 из 21

Заседание Межпарламентской комиссии СФ и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по межрегиональному сотрудничеству

14 из 21

Юрий Воробьев

15 из 21

Заседание Межпарламентской комиссии СФ и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по межрегиональному сотрудничеству

16 из 21

Заседание Межпарламентской комиссии СФ и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по межрегиональному сотрудничеству

17 из 21

Заседание Межпарламентской комиссии СФ и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по межрегиональному сотрудничеству

18 из 21

Заседание Межпарламентской комиссии СФ и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по межрегиональному сотрудничеству

19 из 21

Андрей Шевченко

20 из 21

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев

21 из 21

В этой связи Юрий Воробьев выразил уверенность, что заседание позволит выработать конкретные решения по актуальным проблемам деловых и кооперационных связей между регионами и предприятиями двух стран.

Вице-спикер СФ подчеркнул важность проведения согласованной политики Союзного государства в области экологии и использования природных ресурсов. «Уже много лет Россия и Беларусь сотрудничают в сфере охраны окружающей среды и гидрометеорологии», — отметил он.

Юрий Воробьев также поздравил участников заседания с отмечаемым 30 июня Международным днем парламентаризма.

Заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, сопредседатель белорусской части комиссии Анатолий Исаченко в своем выступлении отметил, что нынешнее заседание – отличная возможность обсудить двустороннее взаимодействие, роль регионов в этом важном процессе, перспективы кооперации между субъектами хозяйствования. «Это крайне актуальная тема, особенно в контексте импортозамещения, которая является важной составляющей промышленной политики и в Белоруссии, и в России».

О ходе выполнения решений VII Форума регионов Беларуси и России в своем выступлении рассказал первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Север Андрей Шевченко.

Он напомнил, что на VII Форуме были подписаны 7 соглашений о сотрудничестве между Правительством Республики Беларусь и органами исполнительной власти субъектов РФ. «Во многом стараниями парламентов двух наших стран продолжается укрепление и развитие сотрудничества между регионами России и Беларуси. Регионы показали хорошие результаты своей работы в рамках подписанных соглашений», — рассказал Андрей Шевченко.

По его словам, из подписавших свои соглашения на VII Форуме наиболее активно развивают торгово-экономические отношения с белорусской стороной Самарская область и Республика Башкортостан. Ставропольский край и Курская область также имеют солидный товарооборот и тесные связи с Республикой Беларусь. Республики Кабардино-Балкария, Коми и Ямало-Ненецкий автономный округ активно развивают проекты, имеющие культурно-гуманитарную направленность.

Андрей Шевченко отметил, что в поступивших в Комитет СФ материалах из регионов России отмечается важность подписания на площадках Форума соглашений о сотрудничестве регионов, районов и городов России и Беларуси. «Эффект от них не только в оживлении и в дальнейшем поступательном развитии взаимной торговли, активизации деловых, научных и культурно-гуманитарных связей, но и в реальном создании единого экономического, социального и культурного пространства народов России и Беларуси».

Заместитель Министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач и первый заместитель Министра экономики Республики Беларусь Юрий Чеботарь в своих выступлениях рассказали о совершенствовании деловых и кооперационных связей между субъектами хозяйствования России и Белоруссии.

О проведении согласованной политики Союзного государства в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов проинформировали заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко и Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Андрей Худык.

Генеральный секретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев сообщил, что сейчас идет активная работа в преддверии заседания Совета министров Союзного государства и планируемого осенью 2021 г. заседания Высшего Государственного Совета. Они будут посвящены вопросам отработки новых проектов концепций союзных программ и сбору предложений от заинтересованных республиканских и федеральных министерств и ведомств по тем программам, которые значимы для обеих стран. Дмитрий Мезенцев пригласил парламентариев принять активное участие в этой работе.

В ходе мероприятия была в предварительном плане согласована и утверждена повестка следующего, девятого заседания Межпарламентской комиссии, которое пройдет в Республике Беларусь в 2022 г.

В заседании приняли участие председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, сенаторы Российской Федерации, представители Национального собрания Республики Беларусь, органов исполнительной власти двух стран, структур Союзного государства, российского и белорусского экспертного сообщества.

MIL OSI