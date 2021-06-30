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#Роскосмос#WorldSkills#Дмитрий Шишкин30.06.2021 17:46

Церемония вручения Знака отличия «Юниор»

В Госкорпорации «Роскосмос» 30 июня 2021 года состоялась торжественная церемония вручения Знаков отличия «Юниор» наиболее активным участникам Юниорского движения WorldSkills Russia.

В рамках церемонии директор Административного департамента Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин и директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации Виктор Неумывакин пообщались с ребятами, успешно освоившими образовательные программы общего образования по итогам 9 и 11 классов и их наставниками. Выпускники рассказали свои истории успеха и пояснили, как участие в движении WorldSkills Russia позволило им осознанно подойти к выбору специальности и вуза, в котором они планируют продолжение обучения, а также профессии для своего дальнейшего трудоустройства.

«Эта награда выступает в качестве некого показателя качества будущего профессионала, признанием их личных достижений, позволяет поддержать их интерес к будущему профессиональному развитию. Поддержка Юниорского движения очень важна, поскольку у ребят в этом возрасте существует потребность применить свои знания, которые они получили, на практике, понять, где эти знания применимы, понять взаимосвязь между школьными предметами», — отметил Виктор Неумывакин.

«Ребята, которые получили награды являются лучшими в своем деле, и в ракетно-космической отрасли их всех ждут после окончания профессионального обучения. Госкорпорация „Роскосмос“ активно поддерживает юниорское движение. Дело в том, что сейчас очень большая конкуренция за кадры, и она происходит в мировых масштабах. У нас в России многие высокотехнологичные компании борются за таланты, мы тоже за них боремся. Поэтому работу с детьми и молодежью мы начинаем как можно раньше», — отметил Дмитрий Шишкин.

В завершающей части церемонии ребятам участникам юниорского движения, активно принимающим участия в мероприятиях (чемпионатах, тематических сменах) с 2017 года по компетенциям «Инженерия космических систем», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» и «Токарные работы на станках с ЧПУ», были вручены Знаки отличия «Юниор».

Знак отличия «Юниор» вручается по инициативе АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)». Госкорпорация «Роскосмос» выступила основным партнером проекта, а поддержку проекта осуществляет Академия цифровых технологий Санкт-Петербурга. Напомним, что Знак отличия вручается впервые и в этом году более 400 выпускников общеобразовательных организаций в 58 регионах будут награждены Знаком.

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