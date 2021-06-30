Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#АСПОС ОКП#Прогресс МС-1730.06.2021 14:25

Фрагмент ракеты Falcon 9 может сблизиться с кораблём «Прогресс МС-17»

По информации Главного информационно-аналитического центра Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), 2 июля 2021 года с запущенным транспортным грузовым кораблём «Прогресс МС-17» ожидается сближение космического аппарата спутниковой системы Starlink и фрагмента ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX.

По предварительным данным, сближение корабля «Прогресс МС-17» со спутником Starlink 1691 произойдет в 00:32 по московскому времени ориентировочно на расстоянии около 1,5 км. Уже через три минуты с российским кораблём на расстоянии примерно 500 метров сблизится фрагмент американской ракеты-носителя Falcon 9, запущенной в 2020 году.

Сближение произойдет за 3,5 часа до стыковки грузового корабля «Прогресс МС-17» с Международной космической станцией, запланированной в 04:02 по московскому времени 2 июля.

Российские средства контроля продолжают непрерывно отслеживать данную ситуацию.

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