Т. Кусайко: Мурманские медики пройдут стажировку в ведущих онкоцентрах страны

Source: Russia – Council of the Federation

На встрече сенатора с губернатором региона обсуждались итоги проведения в Мурманской области акции «Онкопатруль».

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области сообщила, что достигнута договоренность с ведущими онкологическими центрами страны о прохождении на их базе стажировки заполярных медиков. В частности, это касается, Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина.

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Сенатор рассказала об этом на встрече с губернатором региона Андреем Чибисом. ЧибисАндрей ВладимировичГубернатор Мурманской области Они обсудили итоги проведения в муниципалитетах области всероссийского проекта «Онкопатруль». В рамках акции, проходившей в течение трех дней, специалисты НМИЦ радиологии и НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова обследовали несколько сотен жителей Заполярья.

По словам Татьяны Кусайко, новшества, примененные при реализации акции в Мурманской области, получили положительную оценку на федеральном уровне. «Впервые были привлечены медицинские организации Федерального медико-биологического агентства России. Все медучреждения региона качественно подготовили специалистов для участия в акции», — сказала парламентарий.

Сенатор добавила, что на федеральном уровне одобрены предложения Мурманской области по расширению географии проекта «Онкопатруль», в том числе на территории ряда закрытых административно-территориальных образований региона.

Андрей Чибис поблагодарил сенатора за участие в организации проекта «Онкопатруль» и активную работу в интересах северян.

Губернатор подчеркнул важность совершенствования онкологической помощи. Он отметил, что в Мурманском областном онкодиспансере завершено переоснащение радиологического отделения, установлены высокоточные ускорители для лучевой терапии. «Это серьезный шаг на пути к модернизации областной онкослужбы», — сказал глава региона, добавив, что в этом году начнутся работы по реконструкции диспансера.

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