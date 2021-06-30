С. Цеков: Волонтеры помогают устранить последствия наводнения в Республике Крым

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в субботнике в городе Керчи, на котором устранялись последствия стихии.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков ЦековСергей Павловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым принял участие в масштабном субботнике в г. Керчи. Целью субботника стало устранение последствий недавнего наводнения в городе-герое.

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В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной и законодательной власти региона, ряда местных советов, волонтеры и жители города. Субботник прошел по инициативе председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова.

Сергей Цеков отметил, что в общей сложности более полутора тысяч добровольцев расчищали дворы и кварталы​ от мусора, благоустраивали улицы, приводили в надлежащий вид Керченскую больницу №1,​ особо пострадавшую от стихии. Сенатор работал на территории городской клиники.

«Последствия наводнения довольно тяжелые, работа по их устранению ведется в Керчи постоянно. Представители власти различных уровней, волонтеры из многих районов Крыма приехали в город-герой с искренним желанием помочь коммунальным службам и жителям в деле благоустройства», — рассказал парламентарий.

По мнению Сергея Цекова, необходимо принять меры по недопущению повторного подтопления больницы, многих других социальных объектов Керчи, жилых домов. Речь идет о прочистке русел рек, ремонте берегоукрепительных сооружений, систем ливневой канализации на случай новых аномальных дождей.

«Проблема касается не только Керчи, но и целого ряда других городов и районов Крыма. Объемы работ уже определены, под них предусмотрено финансирование. Федеральный центр оказывает крымским властям в данном вопросе очень серьезную помощь. Кроме того, оценивается ущерб и решается вопрос о выплате компенсаций пострадавшим гражданам и субъектам хозяйствования», — сообщил сенатор.

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