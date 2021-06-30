С. Березкин: Медицинский симпозиум в Ярославле стал «визитной карточкой» инновационного потенциала региона

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в 21-м Международном эндоскопическом симпозиуме, прошедшем в регионе.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области принял участие в режиме видеоконференции в 21-м Международном эндоскопическом симпозиуме.

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В своем выступлении сенатор приветствовал проведение форума в Ярославле с участием ведущих представителей мирового и российского медицинского сообщества. «Ярославский государственный медицинский университет и Российское эндоскопическое общество при поддержке Министерства здравоохранения РФ и правительства региона с 2000 года ежегодно проводят крупные международные конференции», — рассказал Сергей Березкин.

По его словам, во время этих мероприятий ведущими российскими и зарубежными экспертами выполняются уникальные высокотехнологичные операции, демонстрируются последние научные и технические достижения, проводится обучение российских специалистов с помощью новых симуляционных технологий. Подобные симпозиумы стали своеобразной «визитной карточкой» инновационного потенциала Ярославского региона в области современной медицины, добавил парламентарий.

«Проведение столь представительной конференции с участием ведущих российских, японских и европейских врачей подтверждает высокий авторитет нашей медицины, помогает укрепить международные научные и гуманитарные связи, обеспечивает внедрение новейших эндоскопических методик в практическую работу лечебных учреждений области, способствует созданию региональной системы ранней диагностики онкологических заболеваний», — подчеркнул сенатор.

Сергей Березкин провел встречу с руководителем эндоскопического учебного центра Ярославского государственного медицинского университета, профессором Сергеем Кашиным

Сергей Березкин также провел встречу с руководителем эндоскопического учебного центра Ярославского государственного медицинского университета, профессором Сергеем Кашиным. Сенатор поблагодарил его за успешную организацию симпозиума.

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