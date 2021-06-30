Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие прошло в рамках VIII Форума регионов двух стран.

Состоялось заседание Совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат России и Беларуси на тему «Экономика Союзного государства. Уроки пандемии и перспективы развития интеграции».

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Мероприятие прошло в рамках VIII Форума регионов двух стран на тему «Научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации», который проводится под эгидой — Совета Федерации и Совета Республики Национального собрания Беларуси в формате видеоконференции между Москвой и Минском.

Модераторами заседания выступили председатель Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин и председатель Белорусской ТПП Владимир Улахович.

В заседании приняли участие заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов АбрамовИван Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Амурской области и председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец.

Иван Абрамов отметил, что в современных условиях появление новых общественных отношений, информационной среды, инноваций происходит под влиянием научно-технических достижений, воздействующих на качество нашей жизни, на развитие новых экономических укладов.

«Одна из целей Союзного государства определена как создание единого экономического пространства для обеспечения социально-экономического развития на основе объединения материального и интеллектуального потенциалов государств-участников и использования рыночных механизмов функционирования экономики. Практическая реализация данного стратегического ориентира имеет своим позитивным эффектом рост ключевых экономических показателей, повышение инвестиционной привлекательности, модернизацию промышленности обеих стран», — сказал сенатор.

Иван Абрамов подчеркнул, что развитие цифровой экономики в России и Беларуси обеспечивается в ходе реализации специальных программ: в России данные мероприятия предусмотрены в национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации», в Беларуси — в рамках государственной программы «Цифровое развитие Беларуси на 2021 – 2025 годы».

По словам сенатора, для создания единого научно-технологического пространства Союзного государства реализуется ряд инициатив как со стороны бизнеса, так и со стороны государственного сектора, а также совместных научно-технологических и инновационных программ и проектов. Выделяются средства на наукоемкие программы в различных областях, реализация которых чрезвычайно важна для построения Союзного государства.

Иван Абрамов указал, что в процессе создания единого научно-технологического пространства Союзного государства цифровизация является катализатором объединения стран. При этом эффективность реализации процесса кооперации зависит от уровня развития цифровой экономики стран-участниц объединения.

«Отсутствие программы поддержки фундаментальных исследований и единого механизма их финансирования в рамках Союзного государства негативно сказывается на развитии научно-технологического потенциала предприятий и разрабатываемых ими технологий», — сказал парламентарий.

По его словам, вовлечение цифрового бизнеса в научно-технологическое развитие Союзного государства в форме частных инвестиций, совместных научных проектов, исследований, создания дополнительных рабочих мест на территории двух стран будет способствовать более эффективной кооперации в сфере формирования единого научно-технологического пространства при наличии текущих совместных бизнес-проектов.

«Сенаторы готовы решать задачи дальнейшего сотрудничества вместе с вами», — заключил Иван Абрамов.

Участники заседания обсудили реализацию совместных проектов, — механизмы поддержки и продвижения кооперации и инвестиций, перспективные направления развития бизнеса.

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