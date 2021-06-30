Совместное заявление руководителей Группы Всемирного банка, Международного валютного фонда, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации по итогам первого заседания Рабочей группы по обеспечению вакцин, средств лечения и диагностики COVID-19 для развивающихся стран

Source: IMF – News in Russian

30 июня 2021 г.

ВАШИНГТОН, округ Колумбия: Сегодня руководители Группы Всемирного банка, Международного валютного фонда, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации провели первое заседание Рабочей группы по обеспечению вакцин, средств лечения и диагностики COVID-19 для развивающихся стран. Они опубликовали следующее совместное заявление.

«По мере того как многие страны принимают меры по борьбе с новыми штаммами вируса и с третьей волной распространения COVID-19, для повсеместного искоренения пандемии и достижения экономического роста на широкой основе важнейшее значение приобретает ускорение доступа к вакцинам. Мы глубоко обеспокоены по поводу ограниченного доступа к вакцинам, средствам лечения и диагностики заболевания, а также отсутствия достаточной поддержки поставок имеющихся запасов в развивающиеся страны. Сейчас необходимо предпринять неотложные шаги для замедления роста смертности в результате пандемии и прекращения дальнейшего расхождения путей восстановления экономики между странами с развитой экономкой и остальными странами мира.

Мы создали Рабочую группу в качестве «оперативного штаба» для помощи в отслеживании, координации и ускорении поставок в развивающиеся страны инструментов медицинской помощи для борьбы с COVID-19, а также в целях мобилизации соответствующих заинтересованных сторон и национальных лидеров для устранения серьезных препятствий на пути достижения приоритетных задач, установленных Группой Всемирного банка, МВФ, ВОЗ и ВТО, в том числе сформулированных в ходе совместных заявлений от 1 июня и 3 июня, а также в предложении сотрудников МВФ в объеме 50 млрд долларов США.

На сегодняшнем первом заседании мы обсуждали неотложный характер увеличения поставок вакцин, средств лечения и диагностики в развивающиеся страны. Мы также изучили практические и действенные меры по отслеживанию, координации и ускорению поставок вакцин от COVID-19 в развивающиеся страны.

В качестве первого важнейшего шага мы призываем страны Группы 20-ти: 1) установить целевой ориентир охвата вакцинами, как минимум, 40 процентов населения в каждой стране к концу 2021 года и не менее 60 процентов населения к первому полугодию 2022 года, 2) повысить объем предоставляемых в настоящее время доз вакцин, в том числе немедленно приступить к поставкам не менее 1 млрд доз в 2021 году, 3) предоставить финансирование, включая безвозмездное и льготное финансирование, для покрытия сохраняющегося дефицита средств, в том числе для реализации Инициативы ACT, 4) устранить все препятствия на пути экспорта сырья и готовых вакцин, а также другие барьеры, препятствующие работе систем снабжения.

Помимо этого, в целях повышения прозрачности мы достигли договоренности о компиляции данных о заявках на поставку доз вакцин (по типу и объему), контрактах, поставках (в том числе в рамках безвозмездных поставок) и развертывании вакцин от COVID-19 в странах с низким и средним уровнем доходов, с тем чтобы эти данные были доступны в рамках сводной панели индикаторов на уровне отдельных стран. Мы также договорились предпринять шаги для устранения недоверия к вакцинам и координации усилий по ликвидации недостаточной готовности, с тем чтобы страны имели возможность получать, распространять и применять вакцины».

Департамент коммуникаций МВФ

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