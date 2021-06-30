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#Роскосмос#Центр Хруничева#ПО Полет#Ангара30.06.2021 19:28

Сенаторы Российской Федерации посетили омский «Полёт»

В рамках выездного заседания Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по обороне и безопасности 29 июня 2021 года сенаторы посетили «ПО „Полет“ — филиал ГКНПЦ имени М.В. Хруничева» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») в городе Омске.

В числе сенаторов Российской Федерации ПО «Полёт» посетили первые заместители председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин, Александр Ракитин, Сергей Мартынов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Юрий Валяев, член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина.

От Правительства Омской области присутствовали губернатор Омской области, председатель Правительства Омской области Александр Бурков, председатель Законодательного собрания Омской области Владимир Варнавский, министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области Андрей Посаженников и другие. Сопровождали делегацию генеральный директор ГКНПЦ им. М.В. Хруничева Алексей Варочко, руководитель омского филиала Центра Хруничева — директор ПО «Полет» Владимир Шулико, заместитель директора филиала — директор производства Александр Малашенко.

Делегация посетила цех окончательной сборки ракеты-носителя «Ангара» и цех изготовления баков, ознакомились с участками производства. Руководство предприятия доложило о состоянии и перспективах изготовления «Ангары-А5» и «Ангары-1.2» в Омске. Была представлена детальная информация о реализации промышленной программы развития ПО «Полет», оснащении его современным оборудованием. Александр Бурков рассказал об Омске как об одном из крупных промышленных центров страны и о росте промышленного и кадрового потенциала области.

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