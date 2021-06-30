Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Сфера#Юрий Урличич#SpaceJLTZ30.06.2021 17:12

Роскосмос и мексиканская SpaceJLTZ обсудили перспективы сотрудничества

Представители Госкорпорации «Роскосмос» и мексиканской космической компании SpaceJLTZ 30 июня 2021 года провели рабочую встречу, посвященную перспективам сотрудничества. Встреча прошла на территории Главкосмоса (входит в Роскосмос). Со стороны Госкорпорации в ней участвовал первый заместитель генерального директора по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич, со стороны SpaceJLTZ — соучредитель-технический директор Хоэль Контрерас Лима.

На встрече обсуждались возможности и перспективы сотрудничества SpaceJLTZ в рамках российской подпрограммы «Сфера». Участие мексиканской стороны в этом проекте, с учетом уникальных знаний и навыков, накопленных российской космической отраслью, могло бы позволить Мексике и другим странам Латинской Америки в короткие сроки перейти на качественно новый технологический уровень в космической связи, навигации и мониторинге.

Со своей стороны, компания SpaceJLTZ предложила содействовать Роскосмосу в продвижении его продуктов и услуг на латиноамериканском рынке, менталитет и специфика которого наиболее понятны SpaceJLTZ. По итогам встречи стороны договорились в ближайшее время определить дальнейшие шаги взаимодействия между компаниями.

MIL OSI