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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ01.07.2021 02:57

Протон-ПМ укрепляет стратегические отношения с педагогическим университетом

Состоялась встреча руководителей компании «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») и Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Предприятие представили директор Иван Краснов и заместитель директора по персоналу Андрей Шишкин, вуз — ректор Константин Егоров и проректор по образовательной деятельности и информатизации Лариса Лизунова.

Во встрече также приняли участие начальник Департамента образования города Перми Анна Деменева, директор Техно-школы Алексей Шабунин и руководитель Дома научной коллаборации имени А.А. Фридмана Оксана Орехова.

Участники встречи обсудили ресурсы и возможности педагогического университета для повышения производительности труда на ракетно-космическом предприятии и создания комфортной среды в микрорайоне Новые Ляды, где Протон-ПМ реализует проект создания технополиса «Новый Звёздный». По итогам обсуждения определены векторы сотрудничества, в числе которых подготовка квалифицированных педагогов в интересах Техно-школы, обучение наставников предприятия педагогическому минимуму, составление психологических портретов профессий, вовлечение детей сотрудников в профориентационные проекты университета.

Иван Краснов, директор Протон-ПМ: «Мы рассматриваем педагогический университет в качестве стратегического партнёра не только в вопросах повышения кадрового потенциала. Главным образом вуз способен помочь в развитии Новых Лядов — территории, с которой предприятие связывает будущее. В 2022 году будет возведён новый корпус Техно-школы: его дизайн-проект уже разработан. Сейчас перед нами, как перед социально ответственным предприятием, стоит задача обеспечить учреждение высококвалифицированными педагогами, способными дать качественное образование нашим детям. Решаем этот вопрос совместно с краевыми и городскими властями, руководством школы и педагогического университета».

В ходе встречи Иван Краснов вручил благодарственные письма участникам фестиваля «Большое космическое путешествие». Мероприятие, приуроченное к 60-летию первого полёта человека в космос, было организовано ПГГПУ и ДНК имени Фридмана при участии Союза молодёжи Протон-ПМ в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка». Участниками фестиваля стали воспитанники пяти детских садов Перми.

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