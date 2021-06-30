Поздравление В. Матвиенко с Международным днем парламентаризма

Source: Russia – Council of the Federation

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с Международным днем парламентаризма!

30 июня отмечается важная для всех парламентариев дата. Она подчеркивает значимость институтов публичной власти в мире, их весомую роль в защите национальных интересов, законодательном обеспечении политических решений. Сильные парламенты являются основой демократии. Они отражают мнение народа, отстаивают интересы своих граждан, принимают активное участие в реализации ключевых задач, стоящих перед обществом в сфере экономики, экологии, демографии, повышения уровня жизни людей. Деятельность законодателей затрагивает различные области, включая права человека, гендерное равенство, здравоохранение и глобальную безопасность.

Сегодня законодательные (представительные) органы государственной власти Российской Федерации плодотворно работают над совершенствованием правового пространства страны, способствуют достижению стратегических целей развития России, реализации приоритетных проектов и социальных программ. Сенаторы и депутаты всех уровней тесно и продуктивно взаимодействуют с Правительством Российской Федерации и главами субъектов Российской Федерации, профессионально и ответственно делают все возможное для выполнения инициатив Президента Российской Федерации, улучшения нормативной базы государственного механизма.

Уверена, что и в дальнейшем, опираясь на вековые традиции парламентаризма, всесторонне укрепляя международное сотрудничество, ведя конструктивный диалог с иностранными партнерами, Федеральное Собрание Российской Федерации будет добросовестно выполнять свой долг перед Отчизной.

Желаю всем успехов и благополучия!

В.И. МАТВИЕНКО

MIL OSI