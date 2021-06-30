Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Памятная дата30.06.2021 15:44

Памяти экипажа корабля «Союз-11»: янтарная ваза для «янтарей»

30 июня 2021 года исполняется 50 лет со дня гибели экипажа космического корабля «Союз-11». Космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев пробыли на орбите чуть больше трех недель и успешно выполнили возложенные на них задачи, главная из которых — стыковка с первой в мире пилотируемой орбитальной станцией «Салют-1». Трагедия случилась при возвращении космонавтов на Землю, они погибли из-за разгерметизации спускаемого аппарата.

6 июня 1971 года в день старта экипажа «Союз-11» ничто не предвещало такого исхода. Пилотируемые полеты в космос продолжали вызывать большой резонанс. Во всем мире с воодушевлением следили за новостями о полетах советских космонавтов, знали не только их имена, но и позывные экипажей. Подтверждение тому можно получить в музее Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, где хранится уникальный экспонат — ваза из редкого по цвету янтаря с обращением к экипажу «Союза-11».

Когда жители Австрии узнали, что в космос отправились «янтари» (позывной экипажа Г. Добровольского), то специально к их возвращению подготовили подарок — янтарную вазу, изготовленную в городе Бернштайне. Символично, что даже название города в переводе с немецкого означает «янтарь». Имя ему дала Янтарная дорога, связывавшая Балтику и Адриатику. В Бернштайне есть музей, значительная часть экспозиции которого посвящена истории янтаря.

Вазу с дарственной надписью австрийцы передали в Посольство СССР в Вене для вручения экипажу «Союза-11», когда космонавты вернутся из полета. Но принять этот подарок «янтарям» было не суждено. В августе 1971 года уникальный предмет был передан музею ЦПК.

В музее Центра хранится еще один экспонат, напоминающий о трагически погибшем экипаже. Добровольский и его коллеги взяли с собой в полет портрет В.И. Ленина. На фотографии надпись «Борт станции «Салют-1» и автографы космонавтов. Портрет был возвращен на Землю, его обнаружили в спускаемом аппарате погибшего экипажа.

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