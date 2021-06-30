Оценка индекса потребительских цен с 22 по 28 июня 2021 года: причины, повлиявшие на динамику показателя

Source: Russian Federation State Statistics Service

Рост средних цен и тарифов на 106 товаров и услуг за неделю с 22 по 28 июня 2021 года составил 0,23%. Это на 0,11 п.п. больше, чем неделей ранее.

Среди основных причин:

учет влияния цен товаров, не включённых в еженедельный мониторинг средних цен;

рост цен на товары с высокой долей в структуре потребительских расходов населения, неделей ранее показавшие нулевые или близкие к ним темпы роста.

На оценку индекса оказал влияние рост цен на товары, совокупная доля которых в структуре потребительских расходов населения составила 13,9%. В частности:

Доля в СПР

Изменение за неделю с 22 по 28 июня, %

Изменение за неделю с 15 по 21 июня, %

Говядина (кроме бескостного мяса)

2,051

100,23

100,02

Рыба мороженая неразделанная

2,127

100,22

100,10

Молоко пастеризованное

0,687

100,25

100,00

Сметана

1,108

100,26

99,92

Печенье

1,311

100,18

100,02

Соль поваренная пищевая

0,733

100,29

100,07

Рис шлифованный

0,318

100,23

99,95

Водка крепостью 40% об. спирта и выше

1,259

100,22

100,03

Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи

1,521

100,19

99,97

Спички

0,130

100,60

100,00

Электропылесос напольный

1,374

101,36

99,76

Подгузники детские бумажные (памперсы)

0,106

100,47

100,18

Телевизор цветного изображения

0,440

100,11

99,29

Смартфон

0,724

100,13

99,36

Каждую неделю Росстат оценивает изменение средних цен и тарифов на 106 товаров и услуг. Один раз в месяц – на 556 товаров и услуг. Тем не менее даже в еженедельном режиме учитывается влияние всего набора товаров и услуг.

В случае когда отмечается изменение темпов роста цен на товары и услуги, не входящие в 106 еженедельно отслеживаемых, Росстат досчитывает их влияние на базовую оценку индекса.

На неделе с 22 по 28 июня Росстат учел последствия роста цен, в том числе, на строительные материалы, железнодорожные билеты и зарубежный туризм (отслеживаются Росстатом в ежемесячном режиме).

дооценка изменения цен, в том числе на строительные материалы, оказала влияние на удорожание всех товаров непродовольственной части набора, наблюдаемых в рамках ежемесячного обследования. В результате темпы роста цен на эту группу непродовольственных товаров увеличились до 0,30%.

дооценка роста цен на услуги железнодорожного транспорта и зарубежного туризма увеличила темпы роста на все виды услуг, не охваченные в еженедельном режиме, до 0,42%.

Подробную информацию об изменении индекса потребительских цен с 22 по 28 июня 2021 года см. здесь.

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