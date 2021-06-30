Н. Журавлев провел рабочую встречу с руководством Московской Биржи

Source: Russia – Council of the Federation

Обсуждались вопросы развития фондового рынка, защиты неквалифицированных инвесторов, повышения финансовой грамотности населения.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области провел рабочую встречу с председателем правления Московской Биржи Юрием Денисовым.

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На ней обсуждались вопросы развития фондового рынка, защиты неквалифицированных инвесторов, повышения финансовой грамотности населения и многое другое.

Николай Журавлев отметил, что сегодня розничные инвестиции становятся массовым явлением на фондовом рынке. «За два года количество счетов, открытых у брокеров физическими лицами, выросло более чем в четыре раза. Сейчас доля активов физических лиц составляет свыше половины активов на брокерском обслуживании. Это положительный фактор, потому что появляются источники для укрепления и развития экономики, идет увеличение инвестиций в основной капитал. И в случае грамотного подхода это может способствовать повышению благосостояния граждан», — сказал сенатор.

При этом он отметил, что на фондовый рынок приходят инвесторы, которые не обладают специальными знаниями. «Совет Федерации продолжает работу в этом направлении», — сказал Николай Журавлев.

Законодатель указал на значимость внесенных поправок, касающихся переноса на более ранний срок тестирования для неквалифицированных инвесторов. Такие тесты, по словам сенатора, станут первым защитным барьером от рисковых активов и исключат необдуманные финансовые потери граждан.

«Внесенные изменения позволят максимально защитить граждан, которые инвестируют средства в ценные бумаги, или используют другие финансовые инструменты, не являясь при этом квалифицированными инвесторами», — сказал парламентарий.

Также особое внимание Николай Журавлев уделил вопросу повышения финансовой грамотности населения. Он отметил, что в этом направлении продолжается активная работа: распространяются образовательные программы, появляются мобильные сервисы и многое другое.

«Недавно принят закон, регулирующий распространение социальной рекламы в интернете. Считаю, что этот канал наиболее прост и оперативен в качестве инструмента для повышения финансовой грамотности населения», — отметил парламентарий.

Участники совещания обсудили совершенствование налогового законодательства в целях стимулирования IPO, выхода участников финансового рынка на фондовый рынок, диверсификации инструментов инвестирования для потребителей финансовых услуг, развития цифровых платформ. Озвученные инициативы касаются, в том числе, регулирования валютной переоценки, включения драгоценных металлов в расчёт высоколиквидных активов, исключения арбитража для страховых продуктов.

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