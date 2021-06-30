Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Восточный#OneWeb#Главкосмос30.06.2021 09:20

На Восточном третий стартовый день

На космодроме Восточный продолжается подготовка к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb. Сегодня специалисты дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» приступили к выполнению операций третьего стартового дня.

Накануне прошли работы по графику второго стартового дня, которые завершились проведением генеральных испытаний — проверкой функционирования систем стартового комплекса с имитацией отрыва ракеты-носителя, её полета до отделения орбитального блока. Главным содержанием работ сегодня является проливка системы заправки высококонцентрированной перекисью водорода и охлаждение горючего.

В 03:00 по московскому времени (09:00 по местному времени) проведен контроль исходного состояния и заряда аккумуляторных батарей 36 космических аппаратов OneWeb. В 11:15 мск начнется проливка системы заправки высококонцентрированной перекисью водорода, затем — подстыковка заправочных рукавов к ракете космического назначения и заключительные операции.

В четверг состоится заседание Госкомиссии, по итогам которого будут приняты решения о заправке ракеты-носителя «Союз-2.1б» топливом и пуске. Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и партией из 36 космических аппаратов OneWeb запланирован на 1 июля 2021 года в 15:48 мск. Это будет пятый полностью коммерческий пуск с Восточного, реализуемый по контрактам компании «Главкосмос» (входит в Роскосмос) с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace (оператор запусков космических аппаратов OneWeb с использованием ракеты-носителя «Союз») и компанией Starsem для OneWeb с данного космодрома.

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