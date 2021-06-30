Минспорт России и РФС заключили Соглашение о развитии футбола с Красноярским краем

Source: Russia Ministry of Sport

Министерство спорта Российской Федерации, Российский футбольный союз, Правительство Красноярского края и Федерация футбола региона заключили Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола.

Документ подписан в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» и общенациональной Стратегии развития футбола в России до 2030 года. Он поможет систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в крае, распределить сферы ответственности между Минспортом России, РФС, региональными властями и Федерацией футбола, а также позволит создать условия для увеличения количества мужчин, женщин и детей, систематически занимающихся футболом в регионе.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин:

«Красноярский край – самый большой по площади и количеству жителей регион Сибири. Мы с партнёрами по Соглашению намерены сделать футбол более доступным и популярным в каждом уголке края – от Норильска до Шушенского. Для этого в регионе будут открыты восемь новых отделений футбола, учреждены стипендии и премии для лучших детских тренеров и ветеранов спорта, подготовлены квалифицированные тренеры и судьи. В рамках курса на развитие устойчивой системы профессионального футбола буду созданы условия для повышения в классе команды «Енисей» и для появления в регионе двух новых профессиональных команд уровня ПФЛ. В Красноярске и других населённых пунктах края будут построены пять полноразмерных полей, 14 мини-футбольных площадок и малоформатный манеж. На стадионе «Металлург» будет заменено покрытие. Уверен, наша совместная работа с РФС, Правительством Красноярского края и Федерацией футбола будет эффективной и позволит увеличить число людей, систематически занимающихся футболом в регионе».

Президент РФС Александр Дюков:

«Футбол любят в Красноярском крае – им регулярно занимаются более 40 тысяч человек. Совместно с Министерством спорта, Правительством региона и Федерацией футбола мы разработали комплекс системных мер для развития любительского футбола в регионе. К 2024 году планируется увеличить вдвое количество девочек, вовлечённых в футбол, и сделать этот вид спорта более доступным для лиц с ограниченными возможностями. Мы собираемся вместе создать как минимум 80 детско-юношеских команд и более 25 мужских и женских футбольных и мини-футбольных команд для участия в краевых турнирах. В регионе появятся Школьная и Студенческая футбольная лиги, а для девочек будут организованы бесплатные тренировки в городских пространствах.

Особое внимание мы уделяем развитию системы подготовки резерва. В крае уже есть два «Детских футбольных центра», этот статус недавно получила и ещё одна спортивная школа – железногорская «Смена». Ещё одна из ведущих краевых спортшкол получит статус «Региональный центр РФС», при котором мы откроем центр подготовки специалистов. Оба учреждения смогут рассчитывать на финансовую и методологическую помощь РФС.

Уверен, системный подход к развитию футбола в регионе будет способствовать приобщению к футболу новых жителей Красноярского края и откроет новые возможности для подготовки профессиональных футболистов для флагмана краевого футбола, других профессиональных клубов и сборных России».

Президент Федерации футбола Красноярского края Владимир Демидов:

«Целью данного Соглашения является создание условий для развития футбола в нашем крае. Планируется увеличение численности граждан, занимающихся футболом, в том числе среди девушек и женщин. Особо хочу отметить увеличение количества футболистов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. В крае планируется увеличить количество соревнований и турниров среди детских клубов, детских домов и интернатов. Также в планах развивать любительский футбол среди мужских и женских команд. Обеспечить программы повышения квалификации специалистов, осуществляющих деятельность в футболе. Мы планируем организовывать спортивные мероприятия для команд общеобразовательных школ среди мальчиков и девочек, а также среди студентов края. Также Соглашением предусмотрена реализация программ для бесплатных тренировок девочек, открытие спортивных отделений, оснащение школ новыми футбольными полями.

В краевом бюджете заложены денежные средства для замены футбольного покрытия в крытом футбольном манеже «Футбол-Арена «Енисей», а также замены покрытия на стадионе «Металлург». В планах также устройство футбольных полей в муниципальных образованиях края в рамках использования субсидий. Надеюсь, что подписанное Соглашение даст толчок для развития футбола в нашем крае, повысит интерес среди девчонок и мальчишек, а также поспособствует развитию массового футбола».

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI