К. Косачев провел переговоры с Генеральным секретарем Межпарламентского союза М. Чунгонгом

Source: Russia – Council of the Federation

Обсуждались вопросы подготовки Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу.

В Международный день парламентаризма заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел телефонные переговоры с Генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом.

Смотрите также

Глава Межпарламентского союза (МПС) выразил признательность российским парламентариям за инициативу учреждения этого праздника, выдвинутую на 137-й Ассамблее МПС в 2017 году в Санкт-Петербурге.

Собеседники отметили, что спустя четыре года Международный день парламентаризма обрел высокий статус и занял важное место в координации усилий парламентов мира по реализации Целей устойчивого развития ООН и других важных задач в сфере парламентской дипломатии.

«Важно, чтобы МПС во взаимодействии с ООН оставался мировым лидером парламентских инициатив и решений в рамках мировой повестки», — подчеркнул Константин Косачев.

В ходе разговора особое внимание было уделено обсуждению вопросов подготовки Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу, которая пройдет в мае 2022 года в Санкт-Петербурге.

Мартин Чунгонг подтвердил, что возглавляемая им организация уделяет этому мероприятию приоритетное внимание, рассматривает в качестве одного из важнейших международных мероприятий десятилетия в гуманитарной сфере.

Константин Косачев обозначил готовность обеспечить все необходимые условия для успешного проведения конференции.

MIL OSI