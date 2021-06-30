Г. Карелова: Необходимо обеспечить максимальную доступность инфраструктуры реабилитации после коронавируса

Source: Russia – Council of the Federation

Создание системы реабилитации — задача, которая требует оперативных и дорогостоящих системных действий на федеральном уровне, отметила вице-спикер СФ.

Необходимо продумать, какой должна быть инфраструктура реабилитации после COVID-19 и как обеспечить ее максимальную доступность, чтобы человек, выйдя из стационара, не оставался один на один со своими проблемами. Об этом заявила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области комментируя одну из важных тем, которая была затронута в ходе «Прямой линии» Президента России.

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По мнению вице-спикера СФ, учитывая масштабы новой коронавирусной инфекции, ее влияние на здоровье людей, рынок труда и экономику, создание системы реабилитации практически с нуля — задача, которая требует оперативных и дорогостоящих системных действий на федеральном уровне.

«Глава государства, отметил, что в создание системы реабилитации будут вложены серьезные средства, приобретено специальное оборудование, и что эта работа практически началась», — сказала Галина Карелова.

В продолжение темы вице-спикер СФ добавила, что одна из первоочередных задач, по ее мнению, — обучение медиков первичного звена.

«Врачи поликлиник, под чье наблюдение пациент попадает по выходу из больницы, должны владеть всеми необходимыми методиками, чтобы дать полезные рекомендации. Есть специальные гимнастики для восстановления ткани легких, правильного дыхания, восстановления двигательных функций, которые может делать человек и в домашних условиях. Большинство врачей этими методиками, к сожалению, пока не владеют», – подчеркнула заместитель Председателя Совета Федерации.

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