Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Памятная дата30.06.2021 23:52

В ЦПК почтили память экипажа корабля «Союз-11», погибшего 50 лет назад

В Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина провели памятные мероприятия, посвященные 50-летию со дня гибели экипажа космического корабля «Союз-11». Трагедия произошла 30 июня 1971 года. Когда космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев возвращались на Землю, выполнив на орбите поставленные перед ними задачи, произошла разгерметизация спускаемого аппарата.

Отсутствие спасательных скафандров на экипаже, несовершенство конструкции вентиляционного клапана и его расположение, противоречивость инструкций к самой технике, — обстоятельства катастрофы специалисты обсуждают до сих пор. Полвека по меркам человеческой жизни — большой срок для того, чтобы воспоминания утратили свою яркость. Однако в ЦПК о трагедии с экипажем Добровольского говорят так, как будто она случилась совсем недавно. С горечью, которая никуда не ушла с годами, здесь могут разобрать каждую деталь полета, стоившего жизни космонавтам.

Мероприятие в ЦПК открыл начальник первого управления Валерий Корзун. Он рассказал о том, как сохранили память о погибших космонавтах на месте приземления их спускаемого аппарата в 176 км от казахского Джезказгана. Первый памятник экипажу корабля «Союз-11» был разрушен вандалами. Неравнодушные люди делали все, что в их силах, не давая пустовать памятному месту: монтировали самодельные сооружения, несли к ним цветы, пока в Джезказгане не был установлен новый памятник. К 50-летию со дня трагедии туда доставили и траурный венок от ЦПК.

Глава городского округа Звездный городок Евгений Баришевский выразил сожаление о том, что значимое для всех сотрудников ЦПК и жителей городка мероприятие не удалось провести в большем масштабе из-за эпидемиологической ситуации в стране и регионе. Ветераны Центра в своих выступлениях вновь и вновь возвращались к причинам трагедии. Размышляли, мог ли экипаж Добровольского спастись за те 40 секунд, которые стали для него роковыми? Из рассекреченных архивных документов, заключений медиков и рассказов очевидцев трагедии сложилась картина произошедшего. Можно только догадываться, какое состояние испытывали космонавты перед гибелью.

«Мы были потрясены тем, какой страшной смертью погиб экипаж и до конца дней своих будем помнить этих космонавтов: грамотных, усердных, веселых. Мне довелось работать со всеми тремя. На тренировочном самолете они летали поодиночке и все восторгались, как такая большая машина может создавать невесомость. Сейчас самолет-лаборатория Ту-104Б установлен на территории Центра, и можно увидеть, на чем в том время проводились тренировки», — рассказал на встрече с сотрудниками ветеран ЦПК Сергей Александрович Киселев, который готовил космонавтов к работе в условиях невесомости.

Инструктор Центра Виктор Михайлович Суворов напомнил, как экипажи готовились к полету на первую орбитальную космическую станцию «Салют-1». Добровольский, Волков и Пацаев стали первыми, кому удалось произвести стыковку с ней. По его словам, уроженцу Одессы Георгию Добровольскому пришлось особенно тщательно готовиться к полету.

«Он приходил на занятия и вечером, и в выходные дни. Мы постоянно слышали от него такую фразу: „Ребята, Одесса вас не забудет“, — рассказал Виктор Михайлович Суворов. — Если говорить о том, было ли у кого-то предчувствие трагедии, то вспоминается тревога Владислава Волкова. За несколько дней до старта он постоянно интересовался, будут ли на месте приземления врачи-реаниматоры».

Вины специалистов ЦПК в случившемся нет. Они добросовестно готовили Добровольского, Волкова и Пацаева к полету, проводили с ними долгие дни и часы, а потому до сих пор принимают близко к сердцу трагедию, произошедшую 50 лет назад. И, конечно же, несмотря на свой солидный возраст, инструкторы экипажа корабля «Союз-11», прекрасно помнят, чему они научили своих подопечных. А потому мысленно продолжают прокручивать все возможные варианты развития ситуации, которую не удалось предотвратить.

Экипаж корабля «Союз-11» похоронен у Кремлевской стены в Москве. Сегодня там побывали представители Центра и Отряда космонавтов Роскосмоса. Цветы возложены и к стеле, установленной в честь 10-летия космических полетов на территории ЦПК. Но самое главное, что память о Героях Советского Союза Георгии Добровольском, Владиславе Волкове и Викторе Пацаеве хранится в сердцах людей.

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