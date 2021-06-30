Встреча с олимпийской сборной России

Source: President of Russia – Kremlin

В Кремле собрались спортсмены и их тренеры, представляющие такие дисциплины, как бокс, волейбол, дзюдо, плавание, прыжки в воду, синхронное плавание, современное пятиборье, спортивную гимнастику, фехтование и художественную гимнастику.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в столице Японии с 23 июля по 8 августа.

* * *

В.Путин: Уважаемые друзья!

Приветствую всех вас и, прежде всего, хотел бы поздравить вас, всех ваших товарищей по команде с включением в состав олимпийской сборной России и, конечно же, пожелать вам успешного выступления на столь долгожданных, XXXII летних Олимпийских играх.

Смотрите также

Они должны были пройти ещё в прошлом, 2020 году, но, как известно, эпидемия коронавируса внесла кардинальные изменения в жизнь всей планеты, в том числе и в жизнь спорта высших достижений. И то, что в таких крайне непростых, прямо скажем, условиях главный спортивный праздник планеты всё же состоится, можно считать важной, общей победой мировой олимпийской семьи.

Понимаю, что вам, вашим коллегам, причём во всех странах, было сложно сохранить ритм подготовки к этому главному старту, но вы сделали это, и это тоже уже победа.

Игры в Японии, конечно же, будут особыми. Рассчитываем, что организаторы примут все возможные меры, чтобы защитить здоровье спортсменов и зрителей. Но уверен, что, несмотря на вынужденные ограничения, другие сложности, каждый из вас, все спортсмены настроены показать максимальный результат, выступить достойно и порадовать своих преданных болельщиков.

Мы, безусловно, переживаем, волнуемся за вас. И прошу всех без исключения членов российской делегации неукоснительно выполнять медицинские требования Оргкомитета Игр, а Правительство, Федеральное медико-биологическое агентство, национальный Олимпийский комитет – сделать всё, чтобы минимизировать риски, связанные с эпидемией, и на заключительном этапе подготовки наших спортсменов, и, разумеется, в ходе самих соревнований в Японии.

Особое внимание мы обязательно уделим и дипломатической, юридической поддержке российских спортсменов, тренеров в ходе предстоящей Олимпиады. Тема политизации спорта, к сожалению, по-прежнему актуальна, никуда не ушла из повестки дня.

Права, интересы наших атлетов должны быть защищены от любого произвола, в том числе от решений, которые отдельные страны пытаются навязывать по всему миру, далеко за пределами своих национальных юрисдикций. Я прошу коллег из профильных структур обратить на это особое внимание. Кстати говоря, вот это навязывание своего права за пределами своих границ, оно не только привлекает наше внимание и вызывает какое-то неудовольствие, но, уверяю вас, во всём мире и в самом [Всемирном] антидопинговом агентстве.

Мы уверены, в конце концов, правда, добрая воля обязательно возьмут верх. Олимпийское движение всегда отличалось открытостью, равноправием, справедливостью. И мы обязаны сохранить эти высокие ценности для будущих поколений спортсменов, и Россия всё будет для этого делать вместе с миллионами – миллионами, без преувеличения, – наших единомышленников в других странах, которые осознают истинную значимость спорта для каждого человека и для всего человечества в целом.

Спорт продолжает развиваться. У него позитивная, объединяющая повестка. Так было всегда и, надеюсь, так будет в будущем. Это видно и по программе предстоящих Игр. В неё вошли такие новые виды спорта, как сёрфинг, скейтбординг, скалолазание, карате, и все они имеют большую аудиторию, причём и зрительскую, и по числу занимающихся.

Здесь хотел бы отдельно поблагодарить всех, кто так или иначе связан, работает, поддерживает Фонд [поддержки] олимпийцев России. Помимо системной помощи атлетам он взял на себя и содействие развитию в нашей стране новых олимпийских видов спорта, и, насколько знаю, результаты у нас здесь уже тоже есть.

Отмечу и вклад фонда в сохранение наших великих спортивных традиций. Мне передали интересное издание фонда – Антологию российского олимпийского движения. Надеюсь, у вас тоже она будет, а может быть, уже есть. В ней, без преувеличения, вся слава национального спорта – фамилии, лица, факты, события за более чем столетие. И каждый из вас способен проявить всё своё мастерство, силу воли, спортивный азарт и вписать в эту летопись свои имена и свои триумфы. Не сомневаюсь, что они будут.

В предстоящих испытаниях на олимпийских аренах с вами душой, теплом своих сердец – говорю это без всякого преувеличения – будет вся наша страна, вся Россия. Будем за вас болеть. Мы в вас верим, вы для нас всегда лучшие, и я от всего сердца желаю вам ярких побед, достойной и честной борьбы.

В добрый час!

И конечно, рад возможности – в заключение хочу об этом тоже сказать – лично поздравить двух наших спортсменов, двух ваших товарищей по команде, по олимпийской сборной, которые сегодня отмечают свой день рождения. Это дзюдоистка Мадина Таймазова и представитель синхронного плавания Мария Шурочкина. Крепкого вам здоровья, девочки, всего доброго, успешных стартов и личного счастья.

Спасибо.

Пожалуйста, я знаю, что кто-то собирался выступить. Прошу.

Продолжение следует.

MIL OSI