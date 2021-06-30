Встреча с Нурсултаном Назарбаевым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Нурсултан Абишевич, прежде всего, хочу сказать, что давно Вас не видел, давно Вас приглашал, Вы всё не ехали, но, слава богу, собрались, и у нас есть возможность поговорить.

Должен сказать, что, с Вашей лёгкой руки, динамика российско-казахстанских отношений такая, что даёт нам возможность смотреть уверенно в будущее.

Вот смотрите, несмотря на то что пандемия у нас из товарооборота украла, по-моему, четыре или пять процентов, но уже в этом году, за первое полугодие, уже рост под 20 процентов – там 18, по-моему, с чем-то. Это хороший показатель того, что у нас не только в этом направлении, но и по другим отношения будут развиваться самым лучшим образом.

Мы регулярно встречаемся и находимся в контакте с Президентом Казахстана [Касым-Жомартом Токаевым], и этот диалог тоже очень востребован, даёт хороший результат, и я Вас прошу, когда вернётесь, передайте ему самые наилучшие пожелания.

Н.Назарбаев Назарбаев Нурсултан Абишевич : Спасибо, Владимир Владимирович.

Во-первых, у Вас с каждым годом не ослабляется деятельность, активность. Я должен был в Сочи приехать, но я смотрю, там то киргизский, то таджикский, то белорусский [глава государства], – я думаю, не буду в очередь вставать. Я теперь человек свободный, не Президент третий год.

Я не могу не встречаться с Вами, потому что история наших отношений, отношений России и Казахстана, насколько стабильная, и они являются примером, наверное, межгосударственных отношений. Я этой линии держусь, с Вашей лёгкой руки тоже, как почётный председатель Евразийского экономического союза продолжаю заниматься этой работой.

И искренне, очно хотел поблагодарить за поддержку российской стороны Казахстана в период пандемии – всего Казахстана – и вакцинацией, и препаратами, и так далее.

Помните, мы в Санкт-Петербурге на выставку ходили, и тогда присмотрели, договорились о совместном предприятии. Вот теперь в Караганде это предприятие производит российскую вакцину, такого же качества и в большом объёме.

И никогда не забуду многих вещей – то, что, когда я заболел, группа российских врачей находилась возле меня десять дней. Это было решающим в моём излечении, поэтому это не забывается.

Спасибо, Владимир Владимирович, за дружбу. Я в таком возрасте уже – ценности не меняются. Ещё раз заверяю Вас в нашем глубоком уважении.

Искренне хочу Вам [пожелать] успеха и крепкого здоровья.

В.Путин: Спасибо большое.

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