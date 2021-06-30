Source: Russia Federal Space
#НПО Лавочкина30.06.2021 22:18
Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту памяти С.А. Лавочкина
В Химках на базе дома юных техников «Интеграл» состоялись Всероссийские соревнования в классе кордовых моделей F- 2D, посвященные памяти выдающегося конструктора Семёна Алексеевича Лавочкина.
Первенство проходило по дисциплине «Воздушный бой» — самое захватывающее зрелище авиамодельного спорта. Этот вид считается одним из самых трудных соревнований. В нем участвуют два экипажа, пилоты которых стремятся обрубить ленту модели противника. Побеждает тот экипаж, который дольше продержал в воздухе свою модель и оторвал наибольшее количество отрезков ленты соперника.
На торжественном открытии соревнований к участникам и гостям с приветственным словом обратилась заместитель генерального директора по персоналу и общим вопросам Научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Ирина Шолохова, начальник конструкторского комплекса Вячеслав Макаров. Среди гостей первенства также присутствовал председатель Совета депутатов города Химки Александр Дряннов.
Это вид спорта является уникальным, а для некоторых спортсменов и очень перспективным. Всего на соревнованиях свои умения показали более 80 спортсменов из 8 регионов России.
Первое место в командном зачете заняла команда ДЮТ «Интеграл» г. Химки, второе и третье место у команд из г. Москвы. В личном зачете призовые места получили представители республики Коми, Москвы, Вологды.
Целью данного мероприятия является:
популяризация авиамодельного спорта среди подростков и молодежи;
обмен опытом;
повышение спортивного мастерства;
отбор спортсменов для участия в финале Кубка России и Чемпионате России;
розыгрыш личного и командного первенства.
Гордимся нашими спортсменами и желаем не останавливаться на достигнутом!