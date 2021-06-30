Source: Russia Federal Space

#РКС#Орбитальные группировки#Экспресс-103#Экспресс-8030.06.2021 11:38

Аппаратура РКС для спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103» завершила испытания

Бортовая аппаратура командно-измерительной системы телекоммуникационных спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103», созданная холдингом «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), прошла испытания на орбите и принята в эксплуатацию ФГУП «Космическая связь». Эти космические аппараты обеспечивают широкие возможности для организации услуг связи и цифрового телерадиовещания на территории России и стран СНГ в различных диапазонах частот.

Заказчик аппаратуры — Информационные спутниковые системы” имени академика М.Ф. Решетнева (входит в Роскосмос) высоко оценил бортовые приборы для спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103», созданные в РКС. Новые спутники, выведенные на орбиту в 2020 году, пополнят и значительно расширят возможности отечественной орбитальной телекоммуникационной группировки связи и телевещания.

Бортовая аппаратура командно-измерительной системы и наземный комплекс управления космических аппаратов «Экспресс», разработанные специалистами РКС, позволяют в круглосуточном режиме поддерживать двустороннюю связь спутников с наземными службами, выдавать на спутники управляющие команды и контролировать их исполнение, принимать телеметрическую информацию, а также измерять текущие навигационные параметры космических аппаратов. Аппаратура командно-измерительной системы обеспечивает длительный срок активного существования космических аппаратов «Экспресс», минимальное время их работы на орбите — 15 лет.

Директор проектов по созданию командных радиолиний — заместитель генерального конструктора РКС Николай Булгаков: «На сегодня сменилось уже четыре поколения аппаратуры для телекоммуникационных спутников „Экспресс“, цифровые технологии обработки информации пришли на смену аналоговым, а срок активного существования увеличился с 5 до 15 лет. Длительный срок службы бортовой аппаратуры командно-измерительной системы „Экспресс-80“ и „Экспресс-103“ обеспечивается применением сложных и надежных технологических решений. Аналогичная аппаратура уже восемь лет успешно работает на космических аппаратах „Экспресс-АМ5“, „Экспресс-АМ6“ и „Экспресс-АМ8“.

Спутники серии „Экспресс“ изготавливаются в компании „Информационные спутниковые системы“ имени академика М.Ф. Решетнева» по заказу российского оператора спутниковой связи ФГУП «Космическая связь» в интересах Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Эти космические аппараты предназначены для обеспечения широкого спектра услуг связи и вещания на территории России, обеспечения фиксированной и подвижной связи, предоставления услуг телерадиовещания, широкополосного высокоскоростного доступа к информационным ресурсам и другим приложениям.

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