Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Udział Prezydenta RP w święcie Dowództwa Operacyjnego RSZ oraz zakończeniu misji PKW w Afganistanie

Source: President of Poland in English

2 lipca br. (piątek), o godz. 11.00, na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda weźmie udział w obchodach święta Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz oficjalnym zakończeniu misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.

W wydarzeniu weźmie udział również Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. Podczas obchodów Dowództwu Operacyjnemu RSZ im. Bronisława Kwiatkowskiego nadany zostanie sztandar wojskowy.

Planowane jest wystąpienie Prezydenta RP.

* * *

Zapraszamy przedstawicieli mediów do udziału w wydarzeniu. Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych. Zgłoszenia akredytacyjne (zawierające: imię i nazwisko, nazwę redakcji, nr legitymacji prasowej, PESEL, numer telefonu) prosimy przesłać na adres: [email protected] w nieprzekraczalnym terminie do środy, 30 czerwca br. do godziny 15.30. Redakcje telewizyjne proszone są o podanie marek i numerów rejestracyjnych wozów transmisyjnych.

Wejście akredytowanych dziennikarzy do sektora prasowego na Placu marszałka Józefa Piłsudskiego, 2 lipca br. w godz. 09.50–10.20. Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 8.30 (od strony budynku Metropolitan).

Szczegółowych informacji na temat uroczystości udziela rzecznik prasowy DO RSZ ppłk Adriana Wołyńska, tel. 607 388 937. Informacji nt. udziału Prezydenta RP udziela Michał Grzelak, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, tel. 721 800 957. Informacji nt. udziału szefa MON udziela Dagmara Jarosławska, Centrum Operacyjne MON, tel. 601 388 988.

