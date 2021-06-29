Электроснабжение потребителей в Московской области восстановлено

Source: Russia Ministry of Energy

Под контролем Минэнерго России восстановлено электроснабжение потребителей в Московской области, где 28 июня происходили отключения из-за неблагоприятных погодных условий.

Так, 28 июня с 12:39 до 23:00 из-за дождя и грозы происходили отключения в электрических сетях 110-220 кВ и в распределительных сетях 6-20 кВ. (ДЗО ПАО «Россети» – ПАО «Россети Московский регион»; АО «Мособлэнерго»). Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Балашихе, Химках, Истринском, Каширском, Коломненском, Можайском, Мытищинском, Одинцовском, Раменском, Серпуховском Чеховском, Щелковском районах.

28 июня в 22:00 в зоне ответственности ПАО «Россети Московский регион» восстановительные работы были завершены. 29 июня в 01:05 АО «Мособлэнерго» завершило восстановительные работы в зоне своей ответственности. всем потребителям было подано напряжение.

Восстановительные работы вели 210 бригад (420 специалистов и 210 единиц техники).

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра ПАО «Россети» 8-800-220-0-220 или на специализированном портале компании.

21.06.2021

Системный оператор провел конкурентный отбор субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по управлению спросом на электрическую энергию в период с июля по сентябрь 2021 года.

MIL OSI