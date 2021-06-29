Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-1729.06.2021 14:27

ЦУП завершил работы по подготовке к запуску «Прогресса МС-17»

Специалисты Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») завершили работы по подготовке к выведению на околоземную орбиту транспортного грузового корабля «Прогресс МС-17» и последующей стыковке к российскому сегменту Международной космической станции. В соответствии с расчётами службы баллистико-навигационного обеспечения ЦУП старт запланирован ровно через 12 часов, 30 июня в 02:27:20 по московскому времени.

Специалисты Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС (Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева, входит в Роскосмос) приступят к управлению «грузовика» после отделения от третьей ступени носителя через 529 секунд после старта. Сближение корабля «Прогресс МС-17» со станцией и причаливание к Малому исследовательскому модулю «Поиск» планируется провести в автоматическом режиме под контролем специалистов ЦУПа и российских членов экипажа станции, космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого и Петра Дуброва. Стыковка со станцией запланирована на 2 июля 2021 года в 04:02 мск.

Автоматический грузовой корабль должен доставить экипажу 65-й основной экспедиции запасы топлива и газов массой 1 390 кг, а также 1 509 кг оборудования и грузов, включая ресурсную аппаратуру бортовых систем жизнеобеспечения, укладки для проведения космических экспериментов, санитарно-гигиенические материалы и предметы одежды, рационы питания и 420 литров воды в баках системы «Родник». Вместе с этим на станцию отправится комплекс целевых нагрузок в рамках реализации российской программы научно-прикладных исследований.

MIL OSI