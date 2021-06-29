С. Березкин: Ярославские депутаты приняли ряд законов, направленных на улучшение инвестиционной привлекательности региона

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Сенатор участвовал в заседании Ярославской областной Думы.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области в рамках работы в регионе принял участие в заключительном заседании весенней сессии областной Думы.

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Сенатор отметил, что в ходе мероприятия были рассмотрены поправки в областной бюджет и принят ряд законов, направленных на привлечение инвестиций. Согласно утвержденным изменениям в закон «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», доходная и расходная части региональной казны вырастут на 2,4 млрд руб., из них 1,9 млрд — собственные доходы бюджета, поступившие от налоговых выплат предприятий и организаций.

Поступившие средства будут направлены, в первую очередь, на борьбу с коронавирусной инфекцией — закупку лекарств, оборудования и выплаты врачам, сказал Сергей Березкин.

Сергей Березкин в рамках работы в регионе принял участие в заключительном заседании весенней сессии областной Думы

По его словам, пристальное внимание региональных парламентариев направлено на кампанию по вакцинации. Депутаты обратились к жителям области с просьбой задуматься о прохождении вакцинации. Также были выработаны и приняты рекомендации в адрес правительства региона, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области, органов местного самоуправления, профсоюзных организаций.

Кроме того, добавил сенатор, принят ряд законов, направленных на улучшение инвестиционной привлекательности субъекта РФ. Так, установлены налоговые льготы для крупных инвесторов в сфере въездного и внутреннего туризма.

«Несмотря на непростую ситуацию из‑за пандемии, областная Дума, соблюдая необходимые санитарно-гигиенические условия, обсудила насыщенную повестку. Все вопросы, пусть и в разной степени, отражают запросы жителей региона», — отметил Сергей Березкин.

В ходе заседания сенатор проинформировал депутатов о своей деятельности по включению города Рыбинска в состав туристического маршрута «Золотое кольцо».

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