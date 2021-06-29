Совещание по подготовке программы «Прямая линия»

Source: President of Russia – Kremlin

В совещании приняли участие руководство Администрации Президента, некоторые заместители Председателя Правительства, а также Министр финансов Антон Силуанов Силуанов Антон ГермановичМинистр финансов .

Программа выйдет в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». В ходе программы Владимир Путин ответит на интересующие граждан вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

Задать свой вопрос главе государства можно, позвонив по телефону, отправив СМС- или ММС-сообщение, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение.

Подробнее – на сайте программы.

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