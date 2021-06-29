Source: Russia – Council of the Federation

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности проводит выездное заседание в Омске.

Выездное заседание Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности открылось в г. Омске. В ходе мероприятия обсуждаются состояние и перспективы нормативно-правового регулирования в сфере социального обеспечения работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

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Первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Александр Ракитин РакитинАлександр Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия отметил, что оно стало логическим продолжением мониторинга правоприменительной практики в сфере национальной безопасности и обороны страны.

«Прошлый год стал сложным для оборонной промышленности, тем не менее в условиях санитарных ограничений, связанных с пандемией, подавляющее число предприятий российского ОПК продолжили успешно выполнять государственный оборонный заказ. Это мы видим и на примере передовых предприятий Омской области», — сказал сенатор.

Александр Ракитин подчеркнул, что важную роль в деятельности ОПК играет социальная сфера. Ее основная цель — создание комфортных условий для работников, занятых в наиболее высокотехнологичном и инновационном сегменте отечественной промышленности.

«Важно закреплять перспективные кадры, уделять внимание повышению квалификации специалистов, обеспечивать социальную поддержку работников ОПК. Мы считаем правильной постановку вопроса именно по социальной сфере предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, потому что продукцию мирового уровня производят многотысячные трудовые коллективы», — сказал парламентарий.

В работе выездного заседания Комитета СФ принял участие губернатор Омской области Александр Бурков. Он отметил, что оборонно-промышленный комплекс занимает важное место в экономике субъекта РФ. «Власти региона заинтересованы, чтобы он стабильно работал, обеспечивая достойную заработную плату своим сотрудникам. Сегодня 13 предприятий ОПК производят две трети объема продукции регионального машиностроения, здесь занято 25 тысяч человек, а это — каждый третий работник обрабатывающей отрасли», — сообщил губернатор.

Выездное заседание Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

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Александр Ракитин

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Выездное заседание Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

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Выездное заседание Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

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Выездное заседание Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

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Сергей Мартынов

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Крым Казаноков

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Сергей Муратов

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Выездное заседание Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

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Елена Мизулина

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Владимир Кожин

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Юрий Валяев

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Вместе с тем, по словам Александра Буркова, актуальными являются вопросы обеспечения достойных условий труда для специалистов оборонного комплекса. «Это касается конкурентной заработной платы, расширенного социального пакета, найма и строительства жилья для молодых специалистов. Необходим дополнительный комплекс мер социальной поддержки для работников военно-промышленного комплекса. Кроме того, поддержка необходима системе профильного образования».

В ходе поездки сенаторы ознакомились с опытом работы по решению социальных вопросов работников ОПК на примере Омского научно-исследовательского института приборостроения. Генеральный директор учреждения Владимир Березовский рассказал, что здесь, в частности, реализуется ранняя профориентация по схеме «школа-вуз-предприятие», организуется производственная практика для школьников с 10–11 классов.

В мероприятиях выездного заседания принимают участие сенаторы Российской Федерации Владимир Кожин, Сергей Мартынов, Юрий Валяев, Сергей Муратов, Сергей Безденежных, Крым Казаноков, Маргарита Павлова, представители Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства финансов РФ, депутаты областного парламента, руководители омских предприятий.

Профильный Комитет СФ обобщит предложения, высказанные в ходе заседания, и использует их в дальнейшей законодательной работе.

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