Российский международный олимпийский университет и Фонд поддержки олимпийцев России проводят конкурс на соискание грантов для завершивших карьеру спортсменов

Source: Russia Ministry of Sport

Российский международный олимпийский университет (РМОУ) приглашает завершивших спортивную карьеру спортсменов принять участие в уникальном грантовом конкурсе Фонда поддержки олимпийцев России по благотворительной программе «Содействие – Мастер спортивного администрирования / Мастер спортивного управления».

Данная программа высоко оценивается Международным олимпийским комитетом, международным спортивным и образовательным сообществом и уже четвёртый год подряд лидирует в рейтинге лучших европейских программ по спортивному менеджменту. Обучение по ней прошли представители 70 стран и практически всех регионов России. Многие из выпускников занимают ведущие позиции в международных и российских спортивных организациях.

При определении кандидатов на обучение предпочтение отдаётся гражданам России, отличившимся спортивными достижениями в олимпийских видах спорта (призёрам крупных международных соревнований), заслуженным мастерам спорта, мастерам спорта международного класса и имеющим базовое высшее образование.

Победители конкурса получат грант Фонда поддержки олимпийцев России для оплаты обучения и проживания в кампусе РМОУ в Сочи.

Чтобы принять участие в конкурсе грантовой программы Фонда, кандидату необходимо заполнить электронную заявку на обучение по программе МСА/МСУ, прикрепить копии паспорта и диплома о высшем образовании с приложением (с оценками), копию документа, подтверждающего наличие спортивного звания, также необходимо предоставить письмо от потенциального работодателя, который заинтересован в подготовке специалиста. Указанные документы необходимо загрузить при оформлении заявления по ссылке: https://admcom2.olympicuniversity.ru/login.

С подробными требованиями к оформлению заявления и порядком его рассмотрения приёмной комиссией РМОУ можно ознакомиться на сайте университета https://www.olympicuniversity.ru/ru/web/programma-msa/to-applicants (разделы «Поступающим» и «Грантовая программа»).

Срок подачи заявлений на обучение в 2021-2022 году заканчивается 15 августа 2021 года.

Отбор слушателей осуществляется Комиссией спортсменов Олимпийского комитета России и Фондом поддержки олимпийцев России из числа кандидатов, рекомендованных к обучению приёмной комиссией РМОУ.

Координатор грантовой программы – руководитель Управления международных образовательных программ, ответственный секретарь приёмной комиссии РМОУ Диана Авалионовна Пруидзе, тел: +7 862-262-97-20/22, dpruidze@olvmpicuniversity.ru.

Автономная некоммерческая организация «Российский международный олимпийский университет» основана 21 октября 2009 года. В составе учредителей: Министерство спорта Российской Федерации, Олимпийский комитет России и компания «Интеррос». Деятельность РМОУ ориентирована на подготовку высококвалифицированных специалистов в области спортивного менеджмента для российской и мировой индустрии спорта, олимпийского и паралимпийского движения.

Пресс-служба Минспорта России

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