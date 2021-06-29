Российские сумоисты победили в общекомандном зачёте Чемпионата и Первенства Европы в Казани

Source: Russia Ministry of Sport

В Казани (Республика Татарстан) во Дворце единоборств «Ак Барс» прошли Чемпионат Европы по сумо среди взрослых и Первенство Европы по сумо среди юниоров и юниорок до 22 лет и до 24 лет.

В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из 12 стран: Азербайджана, Армении, Болгарии, Венгрии, Германии, Грузии, Литвы, Польши, России, Румынии, Украины и Эстонии.

В общекомандном зачёте Чемпионата Европы россияне выиграли 26 медалей: восемь золотых, восемь серебряных и 10 бронзовых. На втором месте – сборная Украины (7-6-5), на третьем – команда Польши (2-3-9).

«Золото» в составе нашей сборной завоевали Лейла Каримова (55 кг), Виолетта Цыпленкова (60 кг), Айдыс Монгуш (70 кг), Игнатий Абдула-Заде (77 кг), Айдын Монгуш (115 кг), Эдуард Кудзоев (свыше 115 кг), а также мужская и женская сборные в командных соревнованиях.

Серебряные награды взяли Екатерина Руднева (55 кг), Екер Ижи (70 кг), Степан Кадочкин (77 кг), Субудай Шойдун (85 кг), Абдурахим Ахмадалиев (100 кг), Сайын-Белек Тулуш (115 кг), Заур Караев (свыше 115 кг), Айдын Монгуш (абсолютная категория).

Бронзовыми призёрами стали Мария Шрайбер (60 кг), Алёна Петрова (73 кг), Лилия Вицкопова (80 кг), Ольга Давыдко (свыше 80 кг), Ксения Данилина, Екатерина Гордеева (обе – абсолютная категория), Илья Распитин, Чингиз Куулар (оба – 92 кг), Аслан Бзыков (100 кг), Заур Караев (абсолютная категория).

Всего по итогам Чемпионата и Первенства Европы по сумо россияне выиграли 29 золотых, 23 серебряных, 23 бронзовых медали и стали обладателями Кубка Европы за победу в общекомандном зачёте.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет сборную России по сумо, тренерский штаб и Федерация сумо России с успешным выступлением на Чемпионате и Первенстве Европы и желает новых высоких достижений!

Фото: Федерация сумо России

Пресс-служба Минспорта России

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