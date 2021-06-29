Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-1729.06.2021 10:30

Резервный день в подготовке «Прогресса МС-17» к запуску

На стартовом комплексе площадки № 31 космодрома Байконур завершается подготовка к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-17», который запланирован на 30 июня этого года. Сегодня — резервный день в подготовке ракеты космического назначения.

Накануне здесь прошли работы по графику второго стартового дня. Итогом стали генеральные испытания — проверка функционирования систем комплекса с имитацией полета ракеты-носителя до отделения корабля на орбите. Сегодня пройдут «проливки» проверки на герметичность трубопроводов, по которым будет выполняться заправка баков носителя топливом. Во второй половине дня — доукладка в грузовой корабль доставляемого на борт Международной космической станции оборудования по техническому заданию.

В среду вечером специалисты дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» начнут работы по программе пускового дня. В 22:15 по московскому времени состоится заседание Государственной комиссии, на котором будут рассмотрены результаты испытаний, проводимых с ракетой-носителем и грузовым кораблем в течение трех стартовых дней. Члены комиссии оценят готовность изделия к заправке компонентами топлива и пуску в назначенное время.

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