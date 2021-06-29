Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-1729.06.2021 13:04

Ракета «Союз-2» с кораблем «Прогресс МС-17» стартует с символикой Чувашии

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-17», пуск которой намечен на 30 июня 2021 года в 02:27 по московскому времени с космодрома Байконур, будет стартовать с символикой Чувашии и изображением уроженца Республики дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Андрияна Григорьевича Николаева.

Корабль доставит для нужд космонавтов и астронавтов, работающих на борту Международной космической станции, 2,5 тонны грузов. Данный «тематический» пуск — результат подписанного ранее на «полях» Петербургского международного экономического форума соглашения о сотрудничестве Госкорпорации «Роскосмос» и Чувашской Республики.

Глава Чувашской Республики Олег Николаев по данному поводу отметил: «Мы благодарны Роскосмосу и лично Дмитрию Олеговичу Рогозину за согласие посвятить один из запусков великому сыну Чувашии, гордости республики — Андрияну Григорьевичу Николаеву. Наша Республика неразрывно связана с космосом, много уроженцев региона трудились и трудятся на космодромах, в Республике работают организации, у которых налажено тесное сотрудничество с предприятиями ракетно-космической промышленности. Поэтому пуск ракеты с символикой Республики станет большой радостью для каждого жителя Чувашии».

Андриян Григорьевич Николаев — третий советский космонавт. Дважды Герой Советского Союза. Генерал-майор авиации. Совершил два космических полёта — одиночный в 1962 году длительностью 4 суток, в 1970 году парный (с Виталием Севастьяновым) — на 18 суток. Оба полёта на момент их совершения были рекордными по продолжительности.

Наряду с официальными лицами от Правительства Чувашии на Байконуре будут присутствовать представители промышленного комплекса Республики, осуществляющего поставки продукции для нужд ракетно-космической отрасли, мемориального комплекса А.Г. Николаева, а также учащиеся школ, имеющие серьезные достижения в изучении математики, физики и астрономии.

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