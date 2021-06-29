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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ29.06.2021 20:10

Протон-ПМ повышает вовлечённость персонала в процесс диверсификации производства

Компания «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») мотивирует сотрудников привлекать на предприятие новые заказы в рамках диверсификации производства.

В июне 2021 года введено в действие новое корпоративное положение, в соответствии с которым материальное вознаграждение получают работники, привлекшие новый заказ, и те, кто участвует в его дальнейшей проработке. Речь идёт о непрофильной продукции, которая не связана с производством жидкостных ракетных двигателей и ранее не производилась на предприятии.

Вознаграждение выплачивается единовременно после заключения договора с заказчиком. Для сотрудников, которые привлекли новые заказы, оно составляет 3 % от стоимости контракта, для тех, кто их прорабатывает, — 2 % от этой суммы. Например, сотрудник (за исключением работников управления маркетинга и диверсификации, руководителей высшего звена управления) принёс заказ на 1 млн рублей. Сумма вознаграждения составит 30 тысяч рублей. Те, кто участвует в его проработке, получат 20 тысяч рублей. Эту сумму распределяет заместитель директора по коммерческой деятельности.

Андрей Детушев, начальник отдела маркетинга Протон-ПМ: «В 2022–2023 годах ожидается значительный рост объёмов диверсификации — более чем в 1,5 раза. Решить эту задачу возможно только при личной заинтересованности работников: с момента получения заявки и до заключения договора. В частности, новое положение призвано мотивировать инженерно-технических специалистов на более качественную и оперативную проработку новых заказов».

Напомним, что помимо выпуска ракетных двигателей Протон-ПМ развивает компетенции по производству комплектующих и испытаниям газотурбинной техники. В интересах пермских предприятий Объединённой двигателестроительной корпорации изготавливаются ДСЕ и осуществляется сборка газотурбинных электростанций серии «Урал», испытываются промышленные газотурбинные установки мощностью до 25 МВт. В качестве потенциальных направлений диверсификации рассматриваются: предоставление услуг заготовительного и литейного производств (эти мощности модернизированы в 2014–2019 годах), сборка и испытания оборудования, создание автоматизированных систем управления техпроцессами.

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