Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-1729.06.2021 22:45

Принято решение о запуске корабля «Прогресс МС-17» к МКС

На космодроме Байконур состоялось заседание Государственной комиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов, на котором рассмотрены результаты работ на стартовом комплексе «Восток» с ракетой-носителем «Союз-2.1а» и транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-17» на борту.

Заслушав доклады, члены комиссии приняли решение на заправку ракеты-носителя компонентами топлива и пуск в 02:27:20 по московскому времени 30 июня 2021 года. В соответствии с графиком работ стартовые расчеты организаций Госкорпорации «Роскосмос» приступают к заправке ракеты-носителя: в 22:50 — заправка изделия керосином, 22:55 — заправка «пакета» керосином, 23:00 — захолаживание магистралей системы 17Г229 жидким кислородом, 23:25 — дренаж коммуникаций и отстыковка заправочных шлангов керосина от борта изделия и ниш стартового сооружения, 23:35 — заправка изделия жидким кислородом, 23:40 — охлаждение и заправка «пакета» жидким азотом, 00:05 — заправка «пакета» продуктом ВПВ. Затем в 00:55 — отстыковка заправочных шлангов кислорода от борта изделия и ниш стартового сооружения, а также отстыковка подвижных заправочных агрегатов от заправочных и электроколонок и эвакуация заправочных агрегатов с нулевой отметки.

Прямая трансляция подготовки к пуску и самого старта с комментариями специалистов ракетно-космической отрасли Российской Федерации будет доступна на сайте и в социальных сетях Госкорпорации «Роскосмос» с 01:30 мск.

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