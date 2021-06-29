Парламентарии России и Беларуси обсудили роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства»

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие прошло в рамках VIII Форума регионов двух стран.

В рамках VIII Форума регионов Беларуси и России на тему «Научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации» состоялось заседание секции «Роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства».

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Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

Модераторами секции выступили заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов АбрамовИван Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Амурской области и председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец.

Иван Абрамов отметил, что форум уже восьмой год подряд собирает мощный экономический потенциал регионов России и Беларуси, научных и деловых кругов, органов государственной власти. «И, как всегда, повестка дня нацелена на активизацию деловых контактов между бизнесменами и организациями двух стран».

«Мы высоко ценим дружественные отношения с Республикой Беларусь. Это отвечает долгосрочным интересам наших стран и народов. Наши страны имеют богатые традиции исторических и культурных связей, очень значительный совместный багаж сотрудничества в экономической и социально-гуманитарной сферах. Это наше объективное конкурентное преимущество».

Сенатор отметил, что цифровизация становится необходимым условием успешного развития как государства, так и рынка. В процессе создания единого научно-технологического пространства Союзного государства цифровизация становится катализатором кооперации. Уровень цифрового развития стран должен быть достаточно высоким для обмена опытом в этой сфере. Основными положительными сторонами цифрового развития России и Беларуси можно считать крайне высокий человеческий потенциал в IТ сфере, а также высокая доступность для населения интернета и мобильной связи, их активное использование в повседневной жизни. «Данные факторы могут благоприятно сказаться на формировании общего научно-технологичного контура наших стран».

VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции 2 «Роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства»

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Иван Абрамов

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции 2 «Роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции 2 «Роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции 2 «Роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции 2 «Роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции 2 «Роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции 2 «Роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции 2 «Роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции 2 «Роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции 2 «Роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции 2 «Роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции 2 «Роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции 2 «Роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции 2 «Роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции 2 «Роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции 2 «Роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции 2 «Роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции 2 «Роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции 2 «Роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции 2 «Роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции 2 «Роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции 2 «Роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции 2 «Роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции 2 «Роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства»

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Татьяна Рунец отметила, что сегодня устойчивый экономический рост, укрепление экспортного потенциала любой страны, улучшение конкуренции на рынке фактически невозможно без технологической модернизации и внедрения инноваций. При этом фактором успеха на макроуровне в сфере высоких технологий зачастую становится полноценное сотрудничество и кооперация с другими странами. Так, в научной сфере Беларусь сотрудничает более чем с 50 государствами и международными структурами. Ключевую роль в развитии такого сотрудничества играют интеграционные структуры. «Причем стремление к реализации совместных научно-технических проектов не следует трактовать как самоцель. В первую очередь эти проекты должны быть ориентированы на конкретные практические результаты».

В качестве примера она привела создание российскими специалистами интеллектуальных систем управления белорусским карьерным самосвалом-беспилотником БЕЛАЗ. Благодаря сотрудничеству с российскими коллегами в рамках союзных программ создана космическая группировка спутников, разрабатываются новые технологии хирургического лечения детей с тяжелыми повреждениями позвоночника, технологии для производства сбалансированных кормов для животных.

По итогам обсуждения приняты рекомендации. В частности, правительствам Республики Беларусь и Российской Федерации предложено до 1 ноября 2021 года в целях стимулирования торговли и создания комфортных условий ведения бизнеса, обеспечить подписание международного договора, предусматривающего взаимное признание электронной подписи с использованием института доверенной третьей стороны Республики Беларусь и Российской Федерации.

Республиканским органам государственного управления Республики Беларусь и федеральным органам исполнительной власти Российской Федерации при формировании и разработке программ Союзного государства рекомендовано обращать внимание на необходимость долгосрочного стратегического планирования по развитию высокотехнологичных направлений, опережающих время, в области науки и техники государств-участников Договора о создании Союзного государства.

Постоянному Комитету Союзного государства совместно с Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации рекомендовано организовать проведение второго конкурса на соискание Премии Союзного государства в области науки и техники.

Также подписан ряд соглашений и коммерческих контрактов.

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