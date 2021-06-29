Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата30.06.2021 00:05

Памяти экипажа корабля «Союз-11»

Старт космического корабля “Союз-11” с космодрома Байконур

Космический корабль “Союз-11” на месте приземления

Космический корабль “Союз-11” у бортовой площадки

Установка ракеты-носителя на стартовой площадке для запуска космического корабля «Союз-11»

Стыковка космического корабля «Союз-11» с орбитальной станцией “Салют”

Экипаж космического корабля «Союз-11»: командир корабля Добровольский Г.Т., инженер-испытатель Пацаев В.И., бортинженер лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Волков В.Н. перед стартом

Космонавт Волков В.Н.

Командир космического корабля «Союз-11» подполковник Добровольский Г.Т.

Космонавты Добровольский Г.Т., Волков В.Н. и Пацаев В.И. с площадки лифта прощаются с провожающими перед стартом космического корабля «Союз-11»

Рабочий отсек пилотируемой орбитальной научной станции «Салют». На снимке: пульт управления, кресла экипажа, люк в переходный отсек, связывающий «Салют» с транспортным космическим кораблем «Союз-11».

Экипаж космического корабля «Союз-11» инженер-испытатель Пацаев В.И., командир Добровольский Г.Т. и бортинженер Волков В.Н. в кабине корабля-тренажера

Экипаж космического корабля «Союз-11» космонавты Волков В.Н., Пацаев В.И. И Добровольский Г.Т. за обсуждением программы полёта

Лётчики-космонавты Волков В.Н. и Добровольский Г.Т. за работой на борту орбитальной станции “Салют”. РГАНТД

Летчик-космонавт В.И. Пацаев в шлемофоне

Инженер-испытатель КК «Союз-11» В.И. Пацаев

Экипаж космического корабля «Союз-11» лётчики-космонавты В.Н. Волков, Г.Т. Добровольский и В.И. Пацаев (слева направо)

Лётчики-космонавты В.Н. Волков, Г.Т. Добровольский и В.И. Пацаев (слева направо) на предполетной пресс-конференции экипажа космического корабля «Союз-11»

Съемка горизонта и облачного покрова Земли, произведенная в районе Казахстана космонавтами Добровольским Г.Т., Волковым В.Н., Пацаевым В.И. во время полета на космическом корабле ”Союз-11”

Съемка горизонта и облачного покрова Земли, произведенная в районе Казахстана космонавтами Добровольским Г.Т., Волковым В.Н., Пацаевым В.И. во время полета на космическом корабле ”Союз-11”

Бортинженер корабля «Союз-11» Волков В.Н. в барокамере во время тренировок перед полетом

Бортинженер корабля «Союз-11» Волков В.Н. во время тренировки на центрифуге

Командир корабля «Союз-11» Добровольский Г.Т. во время тренировок в барокамере

Сегодня мир вспоминает троих героев — космонавтов Георгия Тимофеевича Добровольского, Владислава Николаевича Волкова и Виктора Ивановича Пацаева. 30 июня 2021 года исполняется 50 лет со дня их гибели.

Экипаж Георгия Добровольского готовился к космическому полету в качестве дублирующего. За несколько суток дублеры заменили космонавтов основного экипажа, тем самым спасли жизни Алексея Леонова, Валерия Кубасова, Петра Колодина. Старт корабля «Союз-11» был осуществлен 6 июня 1971 года.

Стыковка с первой в мире орбитальной станцией, переход экипажа на ее борт, расконсервация «Салюта-1», выполненные задачи космонавтами на околоземной орбите сделали работу экспедиции плодотворной, добавив несколько успехов в «копилку» исследований космического пространства Советским Союзом. Но при возвращении на Землю космонавты погибли.

Ровно полвека назад они в составе экипажа космического корабля «Союз-11» возвращались на Землю с орбиты после успешного выполнения программы космического полета. Внезапно на высоте около ста километров из-за конструктивного недостатка произошла разгерметизация космического корабля. Несколько секунд, прежде чем потерять сознание, космонавты пытались устранить поломку.

Экипаж определил, что у них «течет» клапан дыхательной вентиляции. Как установили позже, Виктор Пацаев пытался исправить положение. Космонавт сумел отстегнуть привязную систему, чтобы дотянуться до крана-«барашка» (для его закрытия нужно было сделать шесть с половиной оборотов), который был расположен прямо над его головой, но, к сожалению, не успел. Через несколько секунд давление внутри космического корабля упало, и космонавты погибли.

Гибель космонавтов Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева является самой страшной трагедией за все время советско-российской космонавтики. Погибшие члены экипажа посмертно награждены званиями Героя Советского Союза. Ежегодно космонавты, работники ракетно-космической отрасли и люди, непричастные к космонавтике, вспоминают эту трагическую дату для нашей страны, свято помнят мужественных и отважных советских героев, которым близки понятия самопожертвование и верность своему делу. Они ценой своей жизни постигали космос.

Сегодня имена Георгия Тимофеевича Добровольского, Владислава Николаевича Волкова и Виктора Ивановича Пацаева означают для нас высокое мужество, верность своему долгу до последней секунды, профессионализм, смелость! Обращая свой взгляд к заре пилотируемой космонавтики, сегодняшнее поколение хранит память о подвиге экипажа «Союза-11».

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