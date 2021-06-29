Н. Журавлев выступил на международном финансовом конгрессе

Source: Russia – Council of the Federation

Основные цели макропруденциальной политики — предотвращение финансовых пузырей и накопление буферов, отметил сенатор.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области выступил на сессии «Макропруденциальная политика Банка России: новые вызовы и новые инструменты». Мероприятие состоялось в рамках проходящего в Москве ежегодного международного финансового конгресса, проводимого Банком России.

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«Президент поставил задачу — продолжать проводить ответственную финансовую политику. Экономика России сейчас постепенно выходит из кризиса. Темпы посткризисного восстановления самым тесным образом связаны с состоянием финансовой системы, её способностью обслуживать и обеспечивать деньгами реальный сектор и растущий спрос населения. Учитывая это, очень важно вовремя определить и «свести на нет» все риски и препятствия в работе финансового сектора. Одним из важнейших инструментов решения данной задачи являются меры макропруденциального регулирования», — сказал Николай Журавлев.

По его мнению, основные цели макропруденциальной политики — предотвращение финансовых пузырей и накопление буферов. «Макропруденциальная политика – это комплекс упреждающих, в первую очередь, мер против системных рисков, когда определенные участники финансового рынка могут потерять устойчивость и прийти к государству за определенной помощью. Поэтому, безусловно, обе эти меры важны», — указал парламентарий.

«Если ситуация на рынке спокойная, компании и участники финансового рынка зарабатывают прибыть – они копят буферы. Если на рынке «шторм», то эти буферы должны быть использованы. Но задача регулятора бороться с пузырями на финансовом рынке. Однако не только от регулятора зависит — будет ли пузырь или нет. Пример: Правительство стимулирует определенное развитие отраслей, в том числе, через льготное ипотечное кредитование. Но позиции определенных ведомств и, в том числе, Центрального Банка по этому вопросу не всегда совпадают», — отметил Николай Журавлев.

«При этом, когда мы говорим о накоплении буферов, мы должны делать это аккуратно, вдумчиво, без перегибов. Потому что избыточное их накопление существенно влияет на скорость кредитования и возможности наших банков кредитовать экономику», — уточнил парламентарий.

По его мнению, нужно искоренять регуляторные арбитражи на рынках для того, чтобы было одинаковое регулирование для банков, технологических компаний (в части, например, критической инфраструктуры), а также для участников финансового рынка, кредиторов и микрофинансовых организаций. «На будущее нам нужно серьезно об этом задуматься».

В заключение он подчеркнул роль Банка России в проведении действенной экономический политики в условиях пандемии. «Я могу оценить политику Центробанка в этом вопросе как взвешенную. Это первый серьезный кризис, когда наши финансовые организации не принесли таких существенных потерь, не понадобилась докапитализация для рынка, не нужно было спасать крупных игроков. Более того, банки не только сами выстояли, но и выступили ключевым элементом системы спасения других отраслей экономики. Во‑первых, это был основной канал поддержки граждан и бизнеса. Во‑вторых, банки сами предоставляли собственные программы поддержки, программы реструктуризации, которые зачастую были более льготными и выгодными. Это, безусловно, результат очень эффективной денежно-кредитной политики и политики очищения рынка от недобросовестных игроков», — считает вице-спикер СФ.

Для того, что поддержать экономику и граждан в кризис законодатели при непосредственном взаимодействии с Банком России проделали большую работу, подчеркнул Николай Журавлев. По поручению Председателя Совета Федерации совместно с Правительством были оперативно подготовлены и приняты законы по кредитным каникулам, льготному кредитованию, нацеленному на поддержку занятости, мерам налогового стимулирования малого бизнеса.

«Совместно с Банком России мы продолжим сотрудничество по укреплению макропруденциальной политики. Уверен, это будет способствовать снижению рисков и обеспечению устойчивости финансового рынка», — заключил Николай Журавлев.

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