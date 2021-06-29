Source: Russia – Council of the Federation

В рамках VIII Форума регионов России и Беларуси состоялось заседание секции «Молодежь онлайн: цифровая среда будущего».

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Александр Варфоломеев ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия и заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию Андрей Иванец в рамках VIII Форума регионов России и Беларуси провели заседание секции «Молодежь онлайн: цифровая среда будущего».

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Александр Варфоломеев напомнил, что Президент Российской Федерации определил цифровую трансформацию в качестве одной из национальных целей развития.

«Правительством РФ утверждена Концепция цифровой и функциональной трансформации социальной сферы: в нашей стране появится единая цифровая платформа, которая объединит все процессы по назначению и предоставлению мер социальной поддержки», — отметил сенатор.

Парламентарий рассказал, что в сфере молодежной политики сейчас в России создается государственная информационная система. Ее разработка предусмотрена Федеральным законом «О молодежной политике в Российской Федерации», принятым в конце 2020 г.

Еще одним ярким примером использования цифровых технологий является инициатива Экспертного совета по спорту при Комитете СФ по социальной политике о создании цифровой платформы комплексной диагностики спортивно одаренных детей. Это совместный проект России и Беларуси.

«Инициатива была поддержана министерствами спорта наших стран и рекомендована к включению в Программу Союзного государства», — отметил Андрей Иванец.

Законодатель сообщил о внедрении цифровых технологий в разные сферы жизни общества: экономику, образование, культуру, социальную сферу. «Цифровизация в области здравоохранения позволяет повысить эффективность и качество медицинской помощи. Инновационные решения в аграрном секторе позволяют сделать процесс выращивания и сбора урожая более продуктивным, оптимизировать количество рабочей силы, рационально использовать природные ресурсы», — перечислил Андрей Иванец.

Участники заседания сошлись во мнении, что, наряду с позитивным влиянием цифровизации, есть и настораживающие факты. По словам специалистов, более 70 проц. россиян используют Интернет каждый день. При этом процент молодежи возрастает до 98. Пользователи от 12 до 24 лет становятся первым поколением, чье взросление происходит в непосредственной связи с цифровыми технологиями. В приоритете этого поколения — социальные сети, видео и игровые платформы.

VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции «Молодежь онлайн: цифровая среда будущего»

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Александр Варфоломеев

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Мохмад Ахмадов

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции «Молодежь онлайн: цифровая среда будущего»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции «Молодежь онлайн: цифровая среда будущего»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции «Молодежь онлайн: цифровая среда будущего»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции «Молодежь онлайн: цифровая среда будущего»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции «Молодежь онлайн: цифровая среда будущего»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции «Молодежь онлайн: цифровая среда будущего»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции «Молодежь онлайн: цифровая среда будущего»

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Александр Варфоломеев

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции «Молодежь онлайн: цифровая среда будущего»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции «Молодежь онлайн: цифровая среда будущего»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции «Молодежь онлайн: цифровая среда будущего»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции «Молодежь онлайн: цифровая среда будущего»

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«Вместе с тем, молодые люди начинают использовать цифровые технологии в раннем возрасте и могут стать движущей силой роста и инноваций в этом секторе», — уверен Александр Варфоломеев.

Одной из задач государства, образовательных организаций и гражданского общества сенатор назвал создание необходимых условий для развития у подрастающего поколения цифровых навыков с их последующим применением.

В ходе мероприятия его участники обсудили возможности, которые открываются для молодых людей в эпоху цифровизации, обменялись опытом использования новых технологий в образовательной деятельности, рассмотрели влияние коммуникативных технологий на систему социального взаимодействия в молодежной среде. По итогам заседания выработан ряд рекомендаций.

В заседании принял участие заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Мохмад Ахмадов, АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики представители исполнительных органов государственной власти, общественных организаций и экспертных сообществ обеих стран.

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