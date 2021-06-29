Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Восточный29.06.2021 18:32

«Ночные волки» прибыли на космодром Восточный

Всероссийский мотоклуб «Ночные волки» при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» в рамках Всероссийского мотопробега «Космос наш — 60. Юрий Гагарин» прибыли на космодром Восточный. В течение ближайших нескольких дней они посетят стартовый и технический комплексы для ракеты-носителя «Союз-2», строящийся стартовый комплекс для ракет «Ангара и встретятся с молодыми специалистами космодрома.

«Ночные волки» посетят Храм Казанской иконы Божией Матери в г. Циолковском Благовещенской епархии, которому будет передана икона Святого Апостола Матвея, а также побывают в Музее космонавтики Культурно-досугового центра «Восток» в ЗАТО «Циолковский», куда будут переданы работы финалистов конкурса детских рисунков «Космос наш — 60. Юрий Гагарин» школ № 18 и № 17 г. Красногорска. Программа мотопробега на Восточном завершится наблюдением за пуском ракеты-носителя «Союз-2.1б», который запланирован на 1 июля 2021 года.

Мотопробег стартовал 10 июня с.г. в городе Москве и проходит по маршруту: г. Москва — Московская область — г. Екатеринбург — г. Омск — г. Змеиногорск — г. Красноярск — Космодром Восточный — г. Хабаровск и финиширует 15 июля в г. Владивостоке.

MIL OSI