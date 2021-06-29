На VIII Форуме регионов России и Беларуси будет обсуждаться научно-техническое сотрудничество двух стран в эпоху цифровизации

Source: Russia – Council of the Federation

Это масштабное мероприятие позволит укрепить связи регионов наших стран, продолжить и еще более активизировать экономическое сотрудничество, отметил Юрий Воробьев.

С 29 июня по 1 июля состоится VIII Форум регионов России и Беларуси. Тема мероприятия, которое пройдет в формате видеоконференции, — «Научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации».

Форум будет проходить в течение трех дней. В первый день организована работа тематических секций. В частности, на одной из них будут обсуждены направления развития российско-белорусского сотрудничества в сфере науки и образования в эпоху «больших вызовов» и цифровых технологий.

Участники другой секции рассмотрят роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства.

Еще одна секция будет посвящена совершенствованию взаимодействия России и Беларуси по вопросам реализации союзных программ и научно-технических проектов в рамках международных договоров.

Также среди тем секционных заседаний – «Право и цифровизация в Союзном государстве: перспективные направления», «Молодежь онлайн: цифровая среда будущего». Кроме того, запланировано совместное заседание руководящих органов Палаты молодых законодателей при СФ и Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Республики Беларусь.

Во второй день Форума состоится заседание Межпарламентской комиссии Совета Федерации и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по межрегиональному сотрудничеству. Планируется, что мероприятие проведут заместитель Председателя СФ, сопредседатель Организационного комитета VIII Форума регионов России и Беларуси Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области и заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Исаченко.

На площадке Форума также пройдет заседание Совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат России и Беларуси, на котором будет обсуждаться тема «Экономика Союзного государства. Уроки пандемии и перспективы развития интеграции».

В третий, заключительный день состоится пленарное заседание Форума.

«Именно сегодня, в сложный период пандемии, проведение подобного Форума очень важно, поскольку это масштабное мероприятие позволит укрепить связи регионов наших стран, продолжить и еще более активизировать экономическое сотрудничество. Уверен, что по итогам Форума будет реализовано много новых совместных проектов», — отметил заместитель Председателя Совета Федерации, сопредседатель Организационного комитета VIII Форума регионов России и Беларуси Юрий Воробьев.

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