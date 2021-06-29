Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Александр Лопатин#Амур29.06.2021 12:30

На Восточном определились с местом строительства КРК «Амур-СПГ»

На космодроме Восточный под руководством заместителя генерального директора по ракетостроению, эксплуатации наземной космической Госкорпорации «Роскосмос» Александра Лопатина работает рекогносцировочная комиссия по привязке к местности объектов наземной космической инфраструктуры космического ракетного комплекса «Амур-СПГ».

Группа специалистов из состава представителей предприятий ракетно-комической отрасли и смежных предприятий отработали предполагаемые места для строительства объектов наземной инфраструктуры, стартового и технического комплексов и определились с наиболее рациональными местами с учетом мест расположения существующих объектов. Рекомендации, выработанные комиссией, будут использованы при завершении эскизного проекта.

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