Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#Александр Лопатин#Амур29.06.2021 12:30
На Восточном определились с местом строительства КРК «Амур-СПГ»
На космодроме Восточный под руководством заместителя генерального директора по ракетостроению, эксплуатации наземной космической Госкорпорации «Роскосмос» Александра Лопатина работает рекогносцировочная комиссия по привязке к местности объектов наземной космической инфраструктуры космического ракетного комплекса «Амур-СПГ».
Группа специалистов из состава представителей предприятий ракетно-комической отрасли и смежных предприятий отработали предполагаемые места для строительства объектов наземной инфраструктуры, стартового и технического комплексов и определились с наиболее рациональными местами с учетом мест расположения существующих объектов. Рекомендации, выработанные комиссией, будут использованы при завершении эскизного проекта.
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