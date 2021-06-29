Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Космодромы#Байконур#наука29.06.2021 17:58

Модуль «Наука» допущен к заправке

На космодроме Байконур состоялось заседание технического руководства по выполнению программы комплексных испытаний космической головной части многоцелевого лабораторного модуля «Наука» в монтажно-испытательном корпусе площадки № 254. По итогам заседания принято решение о допуске модуля к заправочным операциям.

В соответствии с графиком работ на заправочной станции площадки № 31 специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и профильных предприятий Роскосмоса проведут заправку модуля топливными компонентами и сжатыми газами. После завершения заправочных операций космическая головная часть будет доставлена на универсальный технический комплекс площадки № 92 для стыковки с третьей ступенью ракеты-носителя «Протон-М».

Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» — научно-исследовательский модуль российского сегмента Международной космической станции, разработанный РКК «Энергия» имени С.П. Королева совместно с ГКНПЦ имени М.В. Хруничева в целях расширения функциональных возможностей Российского сегмента МКС.

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