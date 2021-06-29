Л. Гумерова: Использование цифровых технологий в науке и образовании имеет стратегическое значение для России и Беларуси

Source: Russia – Council of the Federation

На VIII Форуме регионов России и Беларуси состоялось заседание секции «Направления развития российско-белорусского научно-технического сотрудничества в сфере науки и образования в эпоху «больших вызовов» и цифровых технологий».

В рамках VIII Форума регионов России и Беларуси в режиме видеоконференци прошло заседание секции на тему «Направления развития российско-белорусского научно-технического сотрудничества в сфере науки и образования в эпоху «больших вызовов» и цифровых технологий».

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Модераторами секции выступили председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан и председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович.

Открывая заседание, Лилия Гумерова приветствовала участников от имени Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга

Сенатор отметила, что актуальность заседания обусловлена важностью и перспективностью российско-белорусского сотрудничества в условиях кардинального изменения роли науки и научных исследований. «Мир стоит на пороге новой технологической революции, а ведущие мировые державы уже вступили в очередную «гонку технологий». Не случайно общая тема нынешнего российско-белорусского форума столь созвучна теме нашей секции», — сказала она.

Лилия Гумерова напомнила, что в России проходит Год науки и технологий. «Сегодня руководством страны наука позиционируется как инструмент прорывного развития и повышения глобальной конкурентоспособности, обеспечения социального благополучия и экономического развития».

По мнению сенатора, расширение кооперации и взаимовыгодного сотрудничества России и Беларуси в грамотном использовании цифровизации и цифровых технологий в науке и образовании имеет стратегическое значение, способствует решению задач любой сложности, борьбе с угрозами национальной безопасности, актуальными вызовами.

Виктор Лискович в своем выступлении отметил, что актуальность обсуждаемой темы обусловлена особым значением формирования единого научно-технологического пространства. В настоящее время идет становление новой эпохи информационных технологий практически во всех сферах.

VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции 1 «Направления развития российско-белорусского сотрудничества в сфере науки и образования в эпоху «больших вызовов» и цифровых технологий»

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Лилия Гумерова

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции 1 «Направления развития российско-белорусского сотрудничества в сфере науки и образования в эпоху «больших вызовов» и цифровых технологий»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции 1 «Направления развития российско-белорусского сотрудничества в сфере науки и образования в эпоху «больших вызовов» и цифровых технологий»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции 1 «Направления развития российско-белорусского сотрудничества в сфере науки и образования в эпоху «больших вызовов» и цифровых технологий»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции 1 «Направления развития российско-белорусского сотрудничества в сфере науки и образования в эпоху «больших вызовов» и цифровых технологий»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции 1 «Направления развития российско-белорусского сотрудничества в сфере науки и образования в эпоху «больших вызовов» и цифровых технологий»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции 1 «Направления развития российско-белорусского сотрудничества в сфере науки и образования в эпоху «больших вызовов» и цифровых технологий»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции 1 «Направления развития российско-белорусского сотрудничества в сфере науки и образования в эпоху «больших вызовов» и цифровых технологий»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции 1 «Направления развития российско-белорусского сотрудничества в сфере науки и образования в эпоху «больших вызовов» и цифровых технологий»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции 1 «Направления развития российско-белорусского сотрудничества в сфере науки и образования в эпоху «больших вызовов» и цифровых технологий»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции 1 «Направления развития российско-белорусского сотрудничества в сфере науки и образования в эпоху «больших вызовов» и цифровых технологий»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции 1 «Направления развития российско-белорусского сотрудничества в сфере науки и образования в эпоху «больших вызовов» и цифровых технологий»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции 1 «Направления развития российско-белорусского сотрудничества в сфере науки и образования в эпоху «больших вызовов» и цифровых технологий»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции 1 «Направления развития российско-белорусского сотрудничества в сфере науки и образования в эпоху «больших вызовов» и цифровых технологий»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции 1 «Направления развития российско-белорусского сотрудничества в сфере науки и образования в эпоху «больших вызовов» и цифровых технологий»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции 1 «Направления развития российско-белорусского сотрудничества в сфере науки и образования в эпоху «больших вызовов» и цифровых технологий»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции 1 «Направления развития российско-белорусского сотрудничества в сфере науки и образования в эпоху «больших вызовов» и цифровых технологий»

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Лилия Гумерова

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции 1 «Направления развития российско-белорусского сотрудничества в сфере науки и образования в эпоху «больших вызовов» и цифровых технологий»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции 1 «Направления развития российско-белорусского сотрудничества в сфере науки и образования в эпоху «больших вызовов» и цифровых технологий»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции 1 «Направления развития российско-белорусского сотрудничества в сфере науки и образования в эпоху «больших вызовов» и цифровых технологий»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции 1 «Направления развития российско-белорусского сотрудничества в сфере науки и образования в эпоху «больших вызовов» и цифровых технологий»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции 1 «Направления развития российско-белорусского сотрудничества в сфере науки и образования в эпоху «больших вызовов» и цифровых технологий»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции 1 «Направления развития российско-белорусского сотрудничества в сфере науки и образования в эпоху «больших вызовов» и цифровых технологий»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции 1 «Направления развития российско-белорусского сотрудничества в сфере науки и образования в эпоху «больших вызовов» и цифровых технологий»

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«Наши страны обладают значительным научно-техническим и технологическим потенциалом, который позволяет занять ведущие позиции в мире по многим направлениям в сфере цифровых технологий. В регионах накоплен большой опыт по внедрению данных технологий в сферу государственного управления», — сказал он.

Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова рассказала о состоянии и перспективах развития российско-белорусского сотрудничества в сфере науки и высшего образования. «За прошедший год, несмотря на пандемию, нам удалось сделать достаточно многое. Темп совместной работы был не только сохранен, но и ускорен».

Заместитель Министра высказалась за активизацию процесса создания единого образовательного пространства. Она сообщила, что в этом году увеличена квота для белорусских студентов, получено 875 заявок на обучение.

Первый заместитель Министра просвещения РФ Александр Бугаев затронул вопросы интеграции цифровых образовательных ресурсов Российской Федерации и Республики Беларусь. «Одним из таких ключевых ресурсов является образовательная платформа «Российская электронная школа». Она создана с целью наиболее эффективного применения технологий дистанционного образования педагогическими работниками».

Первый заместитель Министра образования Республики Беларусь Ирина Старовойтова проинформировала о проблемах и перспективах реализации концепции цифровой трансформации в системе образования.

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук подчеркнул важность развития единой исследовательской инфраструктуры Союзного государства России и Беларуси для фундаментальных и прикладных исследований.

Генеральный директор Федерального научного центра исследованийи разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов рассказал о роли науки и технологий в борьбе с пандемией.

Заместитель президента Российской академии наук, академик РАН Арутюн Аветисян коснулся вопросов совершенствования системного программного обеспечения, что является основой конкурентоспособной цифровой трансформации.

Заместитель президента Российской академии наук, член-корреспондент РАН Владимир Иванов сообщил о разработке Программы фундаментальных научных исследований Союзного государства.

В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН Сергей Афонцев, президент Южного федерального университета, председатель Совета ректоров Южного федерального округа Марина Боровская, ректор Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий Беспалов, председатель Совета молодых ученых Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Александр Воронов и др.

По итогам работы секции приняты рекомендации, нацеленные на дальнейшее развитие российско-белорусского научно-технического сотрудничества в сфере науки и образования, включая цифровые технологии.

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