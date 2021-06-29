К. Косачев провел встречу с докладчиками Парламентской ассамблеи Совета Европы

Source: Russia – Council of the Federation

У нас есть примеры конструктивного и профессионального сотрудничества, которое должно только расширяться и укрепляться, отметил вице-спикер СФ.

Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с докладчиками Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу исполнения Россией обязательств, взятых при вступлении в Совет Европы, Риа Омен-Рюйтен (Нидерланды) и Акселем Шефером (Германия).

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В беседе принял участие первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, руководитель сенаторской части российской делегации в ПАСЕ Сергей Кисляк. КислякСергей Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия

Константин Косачев приветствовал делегацию докладчиков ПАСЕ, подчеркнув, что знает их как опытных парламентариев, открытых к конструктивному диалогу с российской стороной. «Мы уверены, что вы будете придерживаться принципов объективности и независимости, которыми обязаны руководствоваться все докладчики Парламентской ассамблеи».

Вице-спикер СФ отметил, что отдает должное ответственной миссии парламентариев в рамках проводимой ими системы мониторинга. «Мы верим в эффективность этого механизма», — сказал он.

По словам Константина Косачева, Россия последовательно выступает за укрепление Совета Европы как многопрофильной, самостоятельной, по‑настоящему общеевропейской организации, как опоры общего правового и гуманитарного пространства континента, без разделительных линий и какой‑либо дискриминации в отношении любого государства-члена Организации.

Константин Косачев провел встречу с докладчиками Парламентской ассамблеи Совета Европы

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Константин Косачев провел встречу с докладчиками Парламентской ассамблеи Совета Европы

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Константин Косачев провел встречу с докладчиками Парламентской ассамблеи Совета Европы

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Константин Косачев провел встречу с докладчиками Парламентской ассамблеи Совета Европы

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Константин Косачев

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Константин Косачев провел встречу с докладчиками Парламентской ассамблеи Совета Европы

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Константин Косачев провел встречу с докладчиками Парламентской ассамблеи Совета Европы

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Константин Косачев провел встречу с докладчиками Парламентской ассамблеи Совета Европы

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Константин Косачев провел встречу с докладчиками Парламентской ассамблеи Совета Европы

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Константин Косачев провел встречу с докладчиками Парламентской ассамблеи Совета Европы

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«Мы всегда выступаем за объединительную повестку дня. Наши сенаторы активно работают на площадке Ассамблеи, открыты к диалогу, являются докладчиками по важным вопросам», — подчеркнул вице-спикер СФ. «Россия заинтересована в своем членстве в Совете Европы и работе в ПАСЕ. У нас есть примеры конструктивного и профессионального сотрудничества, которое должно только расширяться и укрепляться».

Вместе с тем, Константин Косачев отметил, что нынешняя ситуация в Совете Европы вызывает все большую обеспокоенность.

«Мы неоднократно заявляли и хотели бы еще раз подчеркнуть, что возможность для России полноценно работать в ПАСЕ – наше законное право. Никаких новых обязательств в этой связи мы не брали и брать не собираемся. Исходим из того, что Россия выполнила все обязательства, взятые при вступлении в Совет Европы», — заявил вице-спикер СФ.

Аксель Шефер высказался за продолжение диалога с Российской Федерацией, отметив важность проведения мониторинга для поиска необходимых для совместной работы решений.

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