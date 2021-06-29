К. Косачев: Мы приветствуем возобновление российско-исландского межпарламентского диалога

Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя СФ провел встречу с Председателем Альтинга Республики Исландии.

Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с Председателем Альтинга Республики Исландии Стейнгримуром Йоханном Сигфуссоном.

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В беседе приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Сергей Кисляк, КислякСергей Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Акимов, АкимовАлександр Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Саха (Якутия) член Комитета СФ по экономической политике Юрий Важенин. ВаженинЮрий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Константин Косачев приветствовал визит делегации Альтинга в Россию, что является свидетельством заинтересованности в двустороннем диалоге.

Одновременно он обратил внимание, что в настоящее время российско-исландские отношения переживают не лучшие времена. Большой урон был нанесен присоединением Исландии к антироссийской санкционной политике Евросоюза. При этом он напомнил, что даже в годы «холодной войны» Исландия, несмотря на политические сложности, вела активную торговлю с нашей страной.

«Мы позитивно оцениваем возобновление российско-исландского межпарламентского диалога и надеемся на его развитие в дальнейшем», — сказал заместитель Председателя СФ. С учетом законодательных приоритетов Совета Федерации и Альтинга, вице-спикер СФ назвал перспективным взаимодействие между парламентами наших стран в таких областях, как экология и борьба с климатическими изменениями, поддержка инноваций, а также совместное сотрудничество и реализация проектов в Арктике.

Парламентарий позитивно оценил российско-исландское взаимодействие в Арктике. «Мы исходим из того, что арктическое сотрудничество должно быть деполитизировано и ориентировано на достижение конкретных практических результатов», — подчеркнул он.

Константин Косачев провел встречу с Председателем Альтинга Республики Исландии

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Константин Косачев провел встречу с Председателем Альтинга Республики Исландии

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Константин Косачев провел встречу с Председателем Альтинга Республики Исландии

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Константин Косачев провел встречу с Председателем Альтинга Республики Исландии

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Константин Косачев провел встречу с Председателем Альтинга Республики Исландии

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Константин Косачев провел встречу с Председателем Альтинга Республики Исландии

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Константин Косачев провел встречу с Председателем Альтинга Республики Исландии

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Константин Косачев провел встречу с Председателем Альтинга Республики Исландии

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Константин Косачев провел встречу с Председателем Альтинга Республики Исландии

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Константин Косачев провел встречу с Председателем Альтинга Республики Исландии

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Константин Косачев провел встречу с Председателем Альтинга Республики Исландии

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Константин Косачев провел встречу с Председателем Альтинга Республики Исландии

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Константин Косачев поздравил Исландию с успешным завершением председательства в Арктическом совете (АС). На министерской сессии АС 19–20 мая 2021 г. в Рейкьявике Россия приняла эстафету председательства на следующий двухлетний период до 2023 г. «Мы готовы наращивать конструктивное и эффективное взаимодействие в Совете, намерены способствовать продвижению коллективных подходов к обеспечению сбалансированного развития Арктического региона в социальном, экономическом и природоохранном измерениях», — отметил вице-спикер СФ.

Парламентарий подчеркнул, что Россия заинтересована в сохранении Арктики как территории мира, стабильности и сотрудничества.

Стейнгримур Йоханн Сигфуссон считает важным продолжать сотрудничество между Россией и Исландией на парламентском уровне.

Глава Парламента Исландии согласился, что санкции наносят вред развитию двусторонних отношений. «Мы заинтересованы расширять наше взаимодействие во всех областях, в том числе в сфере рыболовства, сельского хозяйства, сохранения климата».

В ходе беседы были также затронуты перспективы межрегионального сотрудничества двух стран.

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