Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#МКС-66#МКС-67#МКС-6829.06.2021 16:40

Космонавты вернулись с тренировок из Хьюстона

Космонавты отряда Роскосмоса завершили тренировочные сессии на базе Космического центра имени Л. Джонсона в Хьюстоне (США). Знакомство с устройством модулей американского сегмента Международной космической станции — обязательный этап подготовки к полетам.

На тренировки в США отправляют тех, кто уже включен в состав экипажа или ждет своего назначения. В мае-июне текущего года подготовку в Космическом центре имени Л. Джонсона проходили космонавты Роскосмоса Анна Кикина, Денис Матвеев, Сергей Корсаков, Олег Артемьев и Антон Шкаплеров.

«Моей задачей было восстановить полученные ранее навыки и пройти тренировки в качестве командира 66-й экспедиции МКС, — рассказал Антон Шкаплеров. — На американском сегменте станции отрабатывал задачи вместе с условным экипажем корабля „Союз“, а также непосредственно с теми астронавтами, которые прибудут на МКС в октябре 2021 года на космическом корабле Dragon».

В ходе тренировочной сессии опытным космонавтам обычно не приходится сдавать экзамены и зачеты, у них, как правило, есть сертификаты, подтверждающие необходимую квалификацию. Те, кто готовится к своей первой экспедиции на орбиту, с экзаменаторами встречаются намного чаще.

«В Хьюстоне я провела семь недель. График занятий был очень плотным. В целом обучение было построено по такому же принципу, как и у нас: сначала теория, потом практика. За полторы-две недели до отъезда начались тренировки в составе экипажей, отрабатывали аварийные ситуации», — рассказала Анна Кикина.

Космонавты изучали функционирование систем жизнеобеспечения, инвентаризации и связи, бортовые профилактические средства, медицинские аспекты подготовки. Кроме того, они отрабатывали типовые операции на американском сегменте МКС, а также выполнили тренировки по выходу из аварийных ситуаций на борту станции, таких как пожар, разгерметизация, выброс токсичных веществ. Даже тем космонавтам, которые неоднократно проходили подготовку в Хьюстоне, всегда есть чему поучиться. На американском сегменте МКС время от времени меняется оборудование, его программное обеспечение, методики проведения тех или иных манипуляций.

«Когда я прилетел в Хьюстон, Космический центр имени Л. Джонсона был практически пустым. Американские специалисты работали на „удаленке“ и приходили для того, чтобы провести конкретную тренировку. К работе допускают только привитых от ковида сотрудников. Сейчас их стало значительно больше по сравнению с момента моего приезда в Америку», — рассказал Олег Артемьев.

Командир экипажа МКС-66 Антон Шкаплеров должен отправиться на орбиту в октябре 2021 года вместе со съемочной группой художественного фильма под рабочим названием «Вызов». Его дублер Олег Артемьев возглавит экипаж МКС-67, в состав которого вошли Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Их полет запланирован на 2022 год. Анна Кикина входит в состав экипажа МКС-68, свой первый полет она может совершить в 2022 году вместе с Дмитрием Петелиным и Сергеем Прокопьевым, который назначен командиром экипажа.

MIL OSI