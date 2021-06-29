Г. Карасин: Россия и Беларусь предпримут шаги по гармонизации национальных законодательств в научно-технической сфере

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на тематической сессии Форума регионов России и Беларуси.

Перед Россией и Беларусью стоит задача сформировать единое научно-технологическое пространство, в рамках которого обеспечивается гармонизация национальных законодательств в научно-технической сфере, создаются равные возможности для белорусских и российских ученых для работы на территории Союзного государства.

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Об этом заявил председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин. КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области Вместе с Председателем Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Сергеем Рачковым сенатор провел заседание секции VIII Форума регионов Беларуси и России, посвященное совершенствованию взаимодействия двух стран по вопросам реализации союзных программ и научно-технических проектов в рамках международных договоров.

Нынешний, 2021 год объявлен в России Годом науки и технологий, напомнил Григорий Карасин. Он отметил, что научное и научно-техническое сотрудничество имеет важное значение, потому что напрямую связано с интеллектуальным и творческим потенциалом, который в немалой степени определяет способность отвечать на вызовы времени, обеспечивать суверенитет и лидерство двух стран, их конкурентоспособность в современном мире.

«Сейчас выполняются совместные исследования и разработки по приоритетным для наших стран направлениям. Россия и Беларусь совместно работают над созданием многофункциональной космической системы Союзного государства, сформирована устойчивая кооперация российских и белорусских предприятий космической отрасли, используется интегрированная российско-белорусская космическая система дистанционного зондирования Земли», — рассказал сенатор.

По словам парламентария, среди приоритетных направлений сотрудничества — информационные технологии и электроника, новые материалы и химические продукты, экология и рациональное природопользование, технологии живых систем, формирующие основу для решения острейших социальных проблем, касающихся каждого человека, — профилактики и лечения наиболее распространённых и опасных заболеваний, а также обеспечения радикального повышения эффективности сельскохозяйственного производства.

VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции «Совершенствование взаимодействия России и Беларуси по вопросам реализации союзных программ и научно-технических проектов в рамках международных договоров»

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Григорий Карасин

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Сергей Митин

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции «Совершенствование взаимодействия России и Беларуси по вопросам реализации союзных программ и научно-технических проектов в рамках международных договоров»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции «Совершенствование взаимодействия России и Беларуси по вопросам реализации союзных программ и научно-технических проектов в рамках международных договоров»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции «Совершенствование взаимодействия России и Беларуси по вопросам реализации союзных программ и научно-технических проектов в рамках международных договоров»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции «Совершенствование взаимодействия России и Беларуси по вопросам реализации союзных программ и научно-технических проектов в рамках международных договоров»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции «Совершенствование взаимодействия России и Беларуси по вопросам реализации союзных программ и научно-технических проектов в рамках международных договоров»

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VIII Форум регионов России и Беларуси. Заседание секции «Совершенствование взаимодействия России и Беларуси по вопросам реализации союзных программ и научно-технических проектов в рамках международных договоров»

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По словам Сергея Рачкова, росту инновационного потенциала Беларуси и России будет способствовать переход к созданию цифровых платформ как ключевых инструментов цифровой трансформации традиционных отраслей и рынков, а также взаимодействие регионов в области использования современных технологий разработки и серийного производства наукоемкой продукции. «Ключевую роль в этом процессе должна сыграть интеграция научных, образовательных и производственных организаций Беларуси и России для создания и вывода на мировой рынок новых совместных технологий и продуктов».

В своем выступлении первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области поднял проблему качества реализации программ Союзного государства, а также использования объектов интеллектуальной собственности. Он привел примеры, когда из‑за отсутствия гармонизированного законодательства в использовании научно-технических изобретений была приостановлена реализация перспективных наукоемких проектов.

С докладом на заседании выступила заместитель Министра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова. Участники мероприятия всесторонне обсудили предложения по совершенствованию законодательства в сфере научно-технического взаимодействия, проанализировали опыт и перспективы реализации программ и проектов Союзного государства в области науки, техники и технологий, выступили с инициативами по развитию сотрудничества по научно-техническим проектам в рамках международных договоров Союзного государства, ЕАЭС и СНГ.

По итогам заседания будут выработаны рекомендации для включения в Итоговый документ VIII Форума регионов Беларуси и России, сказал Григорий Карасин.

В мероприятии приняли участие сенаторы РФ, члены Совета Республики, депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, представители органов государственной власти, Постоянного Комитета Союзного государства, Исполнительного комитета СНГ, ученые, руководители крупных промышленных предприятий.

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