Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-17#РКК Энергия#ЦНИИмаш#ЦУП30.06.2021 02:37

Грузовой корабль «Прогресс МС-17» стартовал к МКС

В соответствии с программой полётов на Международную космическую станцию сегодня, 30 июня 2021 года, в 02:27:20 по московскому времени с пусковой установки № 6 площадки № 31 («Восток») космодрома Байконур выполнен успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблём «Прогресс МС-17». Через 8 минут 49 секунд зафиксировано штатное разделение корабля и третьей ступени носителя, затем раскрылись солнечные батареи и антенны.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно вывела российский космический корабль на целевую орбиту. Специалисты Главной оперативной группы управления полётом российского сегмента Международной космической станции (Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») приступили к управлению полётом.

Параметры орбиты выведения грузового корабля «Прогресс МС-17»:

Период обращения — 88,54 мин;

наклонение орбиты — 51,67 град;

минимальная высота орбиты — 193 км;

максимальная высота орбиты — 240 км.

Автономный полет грузового корабля «Прогресс МС-17» к Международной космической станции пройдет по двухсуточной схеме, стыковка к Малому исследовательскому модулю «Поиск» российского сегмента запланирована на 2 июля 2021 года в 04:02 мск. Причаливание планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит Роскосмос) и российских членов экипажа экспедиции МКС-65 — космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого и Петра Дуброва.

Он доставит на МКС 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды в баках системы «Родник», 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, а также 1 509 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке, включая ресурсную аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем, укладки для проведения космических экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты для экипажа 65-й длительной экспедиции.

Кроме того, на станцию отправится комплекс целевых нагрузок в рамках реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов:

Укладки «Нейролаб» для проведения медицинских экспериментов «Пилот-Т» по изучению влияния факторов длительного космического полета на качество профессиональной деятельности космонавтов;

материалы эксперимента «Коррекция» для разработки эффективных средств профилактики изменений костной ткани космонавтов в условиях невесомости;

укладки «Биориск» и «Константа-2» для исследования влияния факторов космического полета на состояние сложных белковых соединений и выживаемость микроорганизмов;

эксперимент «Пробиовит» направлен на разработку технологии производства фармакологических продуктов с иммуномодулирующими свойствами в условиях микрогравитации;

аппаратура «УФ атмосфера» обеспечивает детальное картографирование глобальной структуры ночного свечения земной атмосферы для изучения метеорологических процессов и космической погоды.

Полет транспортного грузового корабля «Прогресс МС-17» по программе 78-й миссии снабжения Международной космической станции посвящен 75-летию образования Особого конструкторского бюро ОКБ-1 (сегодня — РКК «Энергия» имени С.П. Королева). Предприятие, созданное на базе подмосковного НИИ-88 в качестве научно-производственного центра по разработке и испытаниям первых баллистических ракет дальнего действия, положило начало становлению и развитию отечественной ракетно-космической отрасли, а в дальнейшем и мировой практической космонавтики.

Кроме того, ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с символикой Чувашии и изображением уроженца Республики дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Андрияна Григорьевича Николаева. Данный «тематический» пуск — результат подписанного ранее на «полях» Петербургского международного экономического форума соглашения о сотрудничестве Госкорпорации «Роскосмос» и Чувашской Республики. Андриян Григорьевич Николаев — третий советский космонавт. Дважды Герой Советского Союза. Генерал-майор авиации. Совершил два космических полёта — одиночный в 1962 году длительностью 4 суток, в 1970 году парный (с Виталием Севастьяновым) — на 18 суток. Оба полёта на момент их совершения были рекордными по продолжительности.

На борту Международной космической станции несет вахту экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хая, прибывших 9 апреля 2021 года на пилотируемом корабле «Союз МС-18», а также члены экипажа корабля Crew Dragon — астронавты NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде.

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«Прогресс МС» — российский автоматический транспортный космический корабль. Входит в семейство грузовых кораблей «Прогресс», которые создавались специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки грузов на Международную космическую станцию, а также для коррекции ее орбиты.

Разработчик и изготовитель новой модификации «Прогресс МС» — РКК «Энергия» имени С.П. Королёва. В конструкцию «Прогресса МС» внесен ряд изменений, которые повышают функциональность и надежность. Он оснащен дополнительной защитой от «космического мусора» и микрометеоритов, дублирующими электродвигателями в составе стыковочного механизма.

Бортовая командная радиотехническая система «Квант-В» заменена на единую командно-телеметрическую систему, которая может принимать сигналы с Земли через спутники-ретрансляторы «Луч-5», что позволяет поддерживать связь с «Прогрессом МС» в любой точке орбиты, а не только над территорией России, где расположены наземные станции связи.

Усовершенствована система стыковки и сближения с МКС. Научно-исследовательский институт точных приборов (входит в холдинг «Российские космические системы» Госкорпорации «Роскосмос») заменил систему «Курс-А» на модернизированную «Курс-НА». Она обеспечивает автономное сближение и стыковку корабля со станцией, в системе «Курс-НА» используются современные методы цифровой обработки сигналов. Кроме того, она вдвое легче и в три раза экономичнее по энергопотреблению аппаратуры предыдущего поколения.

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